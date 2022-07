Dr Boogie, la playlist du lundi 25 juillet 2022

Interprète Titre

Canned Heat Shake It And Break It

Hurley & The Blue Dots Mojo Boogie

Dave Weld & The Imperial Flames Red Hot Tabasco

Dave Weld & The Imperial Flames Now She S Gone

Dave Weld & The Imperial Flames Loving You

Lew Jetton & 61 South Mexico

R.J.Mischo W/ Trickbag It S Your Life

Herb Hardesty The Chicken Twist

Bill Ramal / Georgie Auld Stingray

Joe Houston Chicano Hop

Chuck Higgins The Rooster

Jr Walker & The All Stars Hewbie Steps Out

King Curtis New Orleans Old Lady

Big Jay Mc Neely Nervous Man Nervous

Jimmy Benson Boogie Tonight

Mojo Men Dance With Me

Beau Brummels If You Want Me To

The Youngbloods Sugar Babe

Buffalo Springfield Leave

The Dillards Nobody Knows

Fred Neil Sweet Cocaine

The Byrds Buckaroo

Moby Grape On The Dime

Mark Naftalin Blues For Special Friends

Don Humphries Lost John

Nick Gravenites You Can T Hurt Me No More

Taj Mahal Blue Sea Blues

Tony Bruno Hang On Tonight

The Sauceman Brothers Handy Man

Hobo Jack Goin Back To Ol Kentucky

The Church Brothers Broken Vows And Broken Heart

Dave Woolum Noah S Breakdown

The Bailey Brothers Road Of Love

Hound Dog Taylor Downhome Special

Hound Dog Taylor Watch Out

Robert Nighthawk Bricks In My Pillow

Koko Taylor Got What It Takes

Big Joe Williams / C. Musselwhite The Death Of M. L. King

Short Stuff Macon Messin With That Thing

Smoky Babe / Butch Cage Goin Back To New Orleans

Eddie Kirkland You Ain T Foolin Me Baby

Willie D. Warren Killing Floor

James Blood Ulmer Commit A Crime

Little Freddie King Tough Frog To Swallow

John Lee Hooker New Sally Mae

Sonny Rogers Big Leg Woman