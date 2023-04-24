Dr Boogie, la playlist du lundi 24 avril 2023

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|HARLEY DAVIDSON BLUES
|STILLWATER
|MINDBENDER
|WHIDESPREAD PANIC
|WONDERING
|POTLIQUOR
|LEVEE BLUES
|HOODOO RHYTHM DEVILS
|MILTON GAMBLER
|JAMES MONTGOMERY BAND
|SHOT DOWN LOVE
|ELVIN BISHOP
|JUKE JOINT JUMP
|CHARLIE DANIELS BAND
|LONG HAIRED COUNTRY BOY
|LYNYRD SKYNYRD
|I VE BEEN YOUR FOOL
|BLACKFOOT
|FOX CHASE
|38 SPECIAL
|THROW OUT THE LINE
|COWBOY
|PLEASE BE WITH ME
|DIXIE DREGS
|REFRIED FUNKY CHICKEN
|POINT BLANK
|ROCK AND ROLL SOLDIER
|BUCKWHEAT
|I CAN HEAR YOU
|BLUE STEEL
|BULLDOG
|WET WILLIE
|MACON HAMBONE BLUES
|MOLLY HATCHET
|ONE MAN S PLEASURE
|HYDRA
|SLOW AND EASY
|ALLMAN BROTHERS BAND
|IN MEMORY OF ELIZABETH REED
|MARSHALL TUCKER BAND
|RAMBLIN
|ATLANTA RHYTHM SECTION
|JUKIN
|JUDGE PARKER
|LOUISIANA RAIN
|GOV'T MULE
|BAD LITTLE DOGGIE
|THE DELTA REBELS
|USED TIRES
|HENRY LEE SPENCER
|GREEN ONIONS
|FINIS TASBY
|JUMP CHILDREN
|HENRY GRAY
|THEY RAIDED THAT JOINT
|ZORA YOUNG
|DAUGHTER OF A SON OF A GUN
|ALBERT KING & BOKER T & MG s
|ALBERT S GROOVE
|MUD MORGANFIELD
|JUST TO BE WITH YOU
|WILLE SMITH
|TELL ME MAMA
|KATIE WEBSTER / KIM WILSON
|WHOO WEE SWEET BABY
|MAGIC SLIM & OMAR
|CAN T GET NO GRINDIN
|MATT MURPHY
|WAY DOWN SOUTH
|ROY GAINES
|ROY JUMPS THE GATOR
|HARMONICA FATS & BERNIE PEARL BB
|IN LOVE WITH THREE GIRLS
|BARKIN BILL SMITH & DAVE SPECTER
|THINGS I D FOR YOU
|BERVERLY guitar WATKINS
|GET OUT ON THE FLOOR
|CHIEF SCHABUTTIE GUILLIAME
|HAPPY WITH YOU BABY
|CHICAGO BOB NELSON
|SWAMP JUMP