Passer au contenu
Rechercher

Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 24 avril 2023

Temps de lecture
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT HARLEY DAVIDSON BLUES
STILLWATER MINDBENDER
WHIDESPREAD PANIC WONDERING
POTLIQUOR LEVEE BLUES
HOODOO RHYTHM DEVILS MILTON GAMBLER
JAMES MONTGOMERY BAND SHOT DOWN LOVE
ELVIN BISHOP JUKE JOINT JUMP
CHARLIE DANIELS BAND LONG HAIRED COUNTRY BOY
LYNYRD SKYNYRD I VE BEEN YOUR FOOL
BLACKFOOT FOX CHASE
38 SPECIAL THROW OUT THE LINE
COWBOY PLEASE BE WITH ME
DIXIE DREGS REFRIED FUNKY CHICKEN
   
POINT BLANK ROCK AND ROLL SOLDIER
BUCKWHEAT I CAN HEAR YOU
BLUE STEEL BULLDOG
WET WILLIE MACON HAMBONE BLUES
MOLLY HATCHET ONE MAN S PLEASURE
HYDRA SLOW AND EASY
ALLMAN BROTHERS BAND IN MEMORY OF ELIZABETH REED
MARSHALL TUCKER BAND RAMBLIN
ATLANTA RHYTHM SECTION JUKIN
JUDGE PARKER LOUISIANA RAIN
GOV'T MULE BAD LITTLE DOGGIE
THE DELTA REBELS USED TIRES
   
   
   
   
HENRY LEE SPENCER GREEN ONIONS
FINIS TASBY JUMP CHILDREN
HENRY GRAY THEY RAIDED THAT JOINT
ZORA YOUNG DAUGHTER OF A SON OF A GUN
ALBERT KING & BOKER T & MG s ALBERT S GROOVE
MUD MORGANFIELD JUST TO BE WITH YOU
WILLE SMITH TELL ME MAMA
KATIE WEBSTER / KIM WILSON WHOO WEE SWEET BABY
MAGIC SLIM & OMAR CAN T GET NO GRINDIN
MATT MURPHY WAY DOWN SOUTH
ROY GAINES ROY JUMPS THE GATOR
HARMONICA FATS & BERNIE PEARL BB IN LOVE WITH THREE GIRLS
BARKIN BILL SMITH & DAVE SPECTER THINGS I D FOR YOU
BERVERLY guitar WATKINS GET OUT ON THE FLOOR
CHIEF SCHABUTTIE GUILLIAME HAPPY WITH YOU BABY
CHICAGO BOB NELSON SWAMP JUMP

 

Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF

Info, sport, émissions, cinéma...Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus
Je m'inscris

Articles recommandés pour vous