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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 23 mai 2022 (Spéciale Mick Taylor)

il y a 43 minutes1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
DOWN IN THE GUTTER CANNED HEAT
DRIVING SIDEWAYS JOHN MAYALL / M. TAYLOR
VENTILATOR BLUES ROLLING STONES / M. TAYLOR
FORCE OF NATURE JOHN MAYALL / M. TAYLOR
DANCING WITH MR.D ROLLING STONES / M. TAYLOR
SLOW BLUES MICK TAYLOR
GIDDY UP MICK TAYLOR / LOWELL GEORGE
   
   
KNOCKED STEP FORWARD JOHN MAYALL / M. TAYLOR
SILVER TRAIN CARLA OLSON / M. TAYLOR
IS IT YES JAMES HARMAN / M. TAYLOR
BLUES BEFORE SUNRISE CHAMPION JACK DUPREE / M. TAYLOR
HARTLEY QUITS JOHN MAYALL / M. TAYLOR
   
   
   
INTRO JOHN MAYALL / M. TAYLOR
EYE FOR AN EYE JOHN MAYALL / M. TAYLOR
SHORTY GEORGE SIPPIE WALLACE / M. TAYLOR
HIGHWAY 61 BOB DYLAN / M. TAYLOR
OH VIRGINIA JOHN PHILLIPS / M. TAYLOR
THE BEAR JOHN MAYALL / M. TAYLOR
MIDNIGHT RAMBLER ROLLING STONES / M. TAYLOR
STORMY MONDAY BLUES ALBERT KING / M. TAYLOR
WALKING ON SUNSET JOHN MAYALL / M. TAYLOR
BROKEN DREAMS MICK TAYLOR
BABY WHAT YOU WANT ME TO ETTA JAMES / M. TAYLOR
   
   
LINING THE TRACK DAN SMITH
1936 TRIGGERTOE BUKKA WHITE
TEENAGE BOOGIE HADDA BROOKS
STICK AROUND BUDDY GUY
MY DOG IS MEAN MEMPHIS SLIM / MICKEY BAKER
GOT MY TICKET JACK DUPREE / TONY MC PHEE
SAVE HER DOCTOR EDDIE BOYD
HEY BO EDDIE BO
BIG CHIEF PROFESSOR LONGHAIR
HONKY TONK BOOGIE JOHNNY OTIS
TELEPHONE BOOGIE JOHNNY WATSON & JEANNIE
GET AWAY FROM HERE PETE LEWIS
ELIM STOLE MY BABY SUGARCANE HARRIS
STRANDED SONNY RHODES
I M A STRANGER HOP WILSON
MEET ME AROUND THE CORNER BIG JOE WILLIAMS
GUITAR RIFF JESSE THOMAS
VICKSBURG BLUES OTIS SPANN / VICTORIA SPIVEY

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