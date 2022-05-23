|Interprète
|Titre
|DOWN IN THE GUTTER
|CANNED HEAT
|DRIVING SIDEWAYS
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|VENTILATOR BLUES
|ROLLING STONES / M. TAYLOR
|FORCE OF NATURE
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|DANCING WITH MR.D
|ROLLING STONES / M. TAYLOR
|SLOW BLUES
|MICK TAYLOR
|GIDDY UP
|MICK TAYLOR / LOWELL GEORGE
|KNOCKED STEP FORWARD
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|SILVER TRAIN
|CARLA OLSON / M. TAYLOR
|IS IT YES
|JAMES HARMAN / M. TAYLOR
|BLUES BEFORE SUNRISE
|CHAMPION JACK DUPREE / M. TAYLOR
|HARTLEY QUITS
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|INTRO
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|EYE FOR AN EYE
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|SHORTY GEORGE
|SIPPIE WALLACE / M. TAYLOR
|HIGHWAY 61
|BOB DYLAN / M. TAYLOR
|OH VIRGINIA
|JOHN PHILLIPS / M. TAYLOR
|THE BEAR
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|MIDNIGHT RAMBLER
|ROLLING STONES / M. TAYLOR
|STORMY MONDAY BLUES
|ALBERT KING / M. TAYLOR
|WALKING ON SUNSET
|JOHN MAYALL / M. TAYLOR
|BROKEN DREAMS
|MICK TAYLOR
|BABY WHAT YOU WANT ME TO
|ETTA JAMES / M. TAYLOR
|LINING THE TRACK
|DAN SMITH
|1936 TRIGGERTOE
|BUKKA WHITE
|TEENAGE BOOGIE
|HADDA BROOKS
|STICK AROUND
|BUDDY GUY
|MY DOG IS MEAN
|MEMPHIS SLIM / MICKEY BAKER
|GOT MY TICKET
|JACK DUPREE / TONY MC PHEE
|SAVE HER DOCTOR
|EDDIE BOYD
|HEY BO
|EDDIE BO
|BIG CHIEF
|PROFESSOR LONGHAIR
|HONKY TONK BOOGIE
|JOHNNY OTIS
|TELEPHONE BOOGIE
|JOHNNY WATSON & JEANNIE
|GET AWAY FROM HERE
|PETE LEWIS
|ELIM STOLE MY BABY
|SUGARCANE HARRIS
|STRANDED
|SONNY RHODES
|I M A STRANGER
|HOP WILSON
|MEET ME AROUND THE CORNER
|BIG JOE WILLIAMS
|GUITAR RIFF
|JESSE THOMAS
|VICKSBURG BLUES
|OTIS SPANN / VICTORIA SPIVEY
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Dr Boogie
Dr Boogie, la playlist du lundi 23 mai 2022 (Spéciale Mick Taylor)
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