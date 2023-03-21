Dr Boogie, la playlist du lundi 20 mars 2023

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|GET OFF MY BACK
|MATTS ANDERSEN
|LET IT SLIDE
|LILY LOCKSMITH
|YOU DID ME WRONG
|LITTLE LEGS
|YOUR PA
|TREAT HER RIGHT
|HANK
|TREAT HER RIGHT
|PICTURE OF THE FUTURE
|TREAT HER RIGHT
|HIT A MAN
|CARINA GUNNARSON
|DOWN THE ROAD APIECE
|INGFRIED HOFFMAN- BLACK MEMPHIS
|WHY DON T YOU PLAY THE ORGAN
|JIMMY SMITH
|TESTIFYIN
|DON COVAY & Jefferson lemon Blues B
|HITCHING A RIDE
|RUFUS THOMAS
|THE WORLD IS ROUND
|PAUL HUMPHREY
|THEM CHANGES
|HANK MARR
|MELLOW THING
|CHRIS bad news BARNES
|I LIKE CLEAVAGE
|MICHAEL ALLMAN
|GOING BACK TO DAYTONA
|GREGG ALLMAN
|SWEET FEELING
|CLAY MC CLINTON
|LISTENING TO THE RAIN
|DELBERT MC CLINTON
|GO ON
|JOHN ANDERSON
|KEEP YOUR HANDS TO YOURSELF
|BIG AL ANDERSON
|WHAT DID I DO
|TANYA TUCKER
|A DAY BY DAY
|JOE COCKER MAD DOGS & ENGLISHMEN
|CRY ME A RIVER
|THE ROLLING STONES
|MIDNIGHT RAMBLER
|SOUNDS INCORPORATED
|LAST NIGHT
|SOUNDS INCORPORATED
|GRAB THIS THING
|SOUNDS INCORPORATED
|EMILY
|SOUNDS INCORPORATED
|CRANE
|SOUNDS INCORPORATED
|SOUNDS LIKE MOVIN
|J. B HUTTO
|LOOK ON YONDER S WALL
|BOOGIE JAKE
|EARLY MORNING BLUES
|BILLY TATE
|RIGHT OR WRONG
|TABBY THOMAS
|HMMMM I DON T KNOW
|LESTER ROBERTSON
|HOO WEE PRETTY BABY
|JOHNNY YOUNG
|HEAR THAT WHISTLE BLOW
|JOE HILL LOUIS
|TIGER MAN
|JOHN LITTLE JOHN
|BLOODY TEARS
|BEN BRANCH
|PRECIOUS LORD TAKE MY HAND
|CHAMPION JACK DUPREE
|WINE WOMEN GIN HEAD WOMEN
|THE MARQUEES
|WYATT EARP
|BILLY STEWART
|BILLY S BLUES
|BIG BILL BROONZY
|CRYING IN THE MORNING
|BIG BILL BROONZY
|JOHN HENRY
|LIGHTNING HOPKINS
|UP ON TELEGRAPH AVENUE
|JOHN LEE HOOKER
|609 BOOGIE
|PHILIP WALKER
|LOUISIANA WALK
|JERRY MC CAIN
|GERONIMO ROCK AND ROLL