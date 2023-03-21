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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 20 mars 2023

DR BOOGIE

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Temps de lecture
Par Walter De Paduwa
Interprète Titre
   
CANNED HEAT GET OFF MY BACK
MATTS ANDERSEN LET IT SLIDE
LILY LOCKSMITH YOU DID ME WRONG
LITTLE LEGS YOUR PA
TREAT HER RIGHT HANK
TREAT HER RIGHT PICTURE OF THE FUTURE
TREAT HER RIGHT HIT A MAN
   
CARINA GUNNARSON DOWN THE ROAD APIECE
INGFRIED HOFFMAN- BLACK MEMPHIS WHY DON T YOU PLAY THE ORGAN
JIMMY SMITH TESTIFYIN
DON COVAY & Jefferson lemon Blues B HITCHING A RIDE
RUFUS THOMAS THE WORLD IS ROUND
PAUL HUMPHREY THEM CHANGES
HANK MARR MELLOW THING
   
CHRIS bad news BARNES I LIKE CLEAVAGE
MICHAEL ALLMAN GOING BACK TO DAYTONA
GREGG ALLMAN SWEET FEELING
CLAY MC CLINTON LISTENING TO THE RAIN
DELBERT MC CLINTON GO ON
JOHN ANDERSON KEEP YOUR HANDS TO YOURSELF
BIG AL ANDERSON WHAT DID I DO
TANYA TUCKER A DAY BY DAY
JOE COCKER MAD DOGS & ENGLISHMEN CRY ME A RIVER
THE ROLLING STONES MIDNIGHT RAMBLER
   
SOUNDS INCORPORATED LAST NIGHT
SOUNDS INCORPORATED GRAB THIS THING
   
SOUNDS INCORPORATED EMILY
SOUNDS INCORPORATED CRANE
SOUNDS INCORPORATED SOUNDS LIKE MOVIN
   
J. B HUTTO LOOK ON YONDER S WALL
BOOGIE JAKE EARLY MORNING BLUES
BILLY TATE RIGHT OR WRONG
TABBY THOMAS HMMMM I DON T KNOW
LESTER ROBERTSON HOO WEE PRETTY BABY
JOHNNY YOUNG HEAR THAT WHISTLE BLOW
JOE HILL LOUIS TIGER MAN
JOHN LITTLE JOHN BLOODY TEARS
BEN BRANCH PRECIOUS LORD TAKE MY HAND
CHAMPION JACK DUPREE WINE WOMEN GIN HEAD WOMEN
THE MARQUEES WYATT EARP
BILLY STEWART BILLY S BLUES
BIG BILL BROONZY CRYING IN THE MORNING
BIG BILL BROONZY JOHN HENRY
LIGHTNING HOPKINS UP ON TELEGRAPH AVENUE
JOHN LEE HOOKER 609 BOOGIE
PHILIP WALKER LOUISIANA WALK
JERRY MC CAIN GERONIMO ROCK AND ROLL

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

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