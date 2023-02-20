Dr Boogie, la playlist du lundi 20 février 2023

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|ROCK AND ROLL MUSIC
|JOHNNY DON'T AND THE SPURS
|BE THE ONLY ONE
|LEA MC INTOSH
|PURPLE SUEDE BOOTS
|ALLY VENABLE / BUDDY GUY
|TEXAS LOUISIANA
|DEB RYDER
|THESE HANDS
|BONNIE RAITT
|LIVING FOR THE ONES
|EMILY NENNI
|GET ON WITH IT
|JERRY LEE LEWIS
|DOWN THE ROAD APIECE
|TOMMY CASTRO
|I CAUGHT A BREAK
|SETH LEE JONES
|DRIVIN WHEEL
|SETH LEE JONES
|MARY ANN
|SETH LEE JONES
|I CAN T BE SATISFIED
|EDGAR WINTER
|ROCK N ROLL HOOCHIE COO
|ROBERT CRAY
|MY BABY LIKES TO BOOGALOO
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|I WOULDN T LAY MY GUITAR DOWN
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|I WANNA KNOW WHY
|THE BEL AIRS
|I NEED ME A CAR
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|WEEPIN AND MOANIN
|THE SNAKES
|32/20
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|GIVE ME BACK MY WIG
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|ANGEL OF MERCY
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|I WOULDN T LAY MY GUITAR DOWN
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|WHEN I GET DRUNK
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|IT S ALRIGHT
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|HIP SHAKIN
|MIKE HENDERSON & the Bluebloods
|IF I HAD POSSESSION
|CHUCK BERRY
|WEE WEE HOURS
|JOHN LEE HOOKER
|609 BOOGIE
|EDDIE KIRKLAND
|TRAIN DONE GONE
|BO BO JENKINS
|NOTHING BUT LOVE
|BIG BLUE CARSON
|WHY DID YOU LEAVE
|THE DIABLOS
|MY KIND OF LOVIN
|THE DIABLOS
|I WANNA KNOW
|CALVIN FRAZIER
|LILLIE MAE
|DR ROSS
|CAT SQUIRREL
|JAMES WALTON
|MISS JESSE JAMES
|ANDRE WILLIAMS
|BACON FAT
|BIG JACK REYNOLDS
|I HAD A LITTLE DOG
|SIR JOHN LEE HOOKER
|CRAZY BOUT THAT TALK
|KOKO TAYLOR
|HEY BARTENDER
|CHARLIE SAYLES
|VIETNAM
|THE VALAIRES
|UBANGI STOMP
|THE PHILARMONICS
|TEEN TOWN HOP
|THE BAY BOPS
|FOLLOW THE ROCK
|THE DEL CHORDS
|SAY THAT YOU LOVE ME
|THE FOUR COUNTS
|R N R GOOD FOR YOUR SOUL