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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 20 février 2023

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT ROCK AND ROLL MUSIC
JOHNNY DON'T AND THE SPURS BE THE ONLY ONE
LEA MC INTOSH PURPLE SUEDE BOOTS
ALLY VENABLE / BUDDY GUY TEXAS LOUISIANA
DEB RYDER THESE HANDS
BONNIE RAITT LIVING FOR THE ONES
EMILY NENNI GET ON WITH IT
   
JERRY LEE LEWIS DOWN THE ROAD APIECE
TOMMY CASTRO I CAUGHT A BREAK
SETH LEE JONES DRIVIN WHEEL
SETH LEE JONES MARY ANN
SETH LEE JONES I CAN T BE SATISFIED
EDGAR WINTER ROCK N ROLL HOOCHIE COO
ROBERT CRAY MY BABY LIKES TO BOOGALOO
   
   
MIKE HENDERSON & the Bluebloods I WOULDN T LAY MY GUITAR DOWN
MIKE HENDERSON & the Bluebloods I WANNA KNOW WHY
THE BEL AIRS I NEED ME A CAR
MIKE HENDERSON & the Bluebloods WEEPIN AND MOANIN
THE SNAKES 32/20
MIKE HENDERSON & the Bluebloods GIVE ME BACK MY WIG
MIKE HENDERSON & the Bluebloods ANGEL OF MERCY
MIKE HENDERSON & the Bluebloods I WOULDN T LAY MY GUITAR DOWN
MIKE HENDERSON & the Bluebloods WHEN I GET DRUNK
MIKE HENDERSON & the Bluebloods IT S ALRIGHT
MIKE HENDERSON & the Bluebloods HIP SHAKIN
MIKE HENDERSON & the Bluebloods IF I HAD POSSESSION
   
   
   
   
CHUCK BERRY WEE WEE HOURS
JOHN LEE HOOKER 609 BOOGIE
EDDIE KIRKLAND TRAIN DONE GONE
BO BO JENKINS NOTHING BUT LOVE
BIG BLUE CARSON WHY DID YOU LEAVE
THE DIABLOS MY KIND OF LOVIN
THE DIABLOS I WANNA KNOW
CALVIN FRAZIER LILLIE MAE
DR ROSS CAT SQUIRREL
JAMES WALTON MISS JESSE JAMES
ANDRE WILLIAMS BACON FAT
BIG JACK REYNOLDS I HAD A LITTLE DOG
SIR JOHN LEE HOOKER CRAZY BOUT THAT TALK
KOKO TAYLOR HEY BARTENDER
CHARLIE SAYLES VIETNAM
   
   
   
   
THE VALAIRES UBANGI STOMP
THE PHILARMONICS TEEN TOWN HOP
   
THE BAY BOPS FOLLOW THE ROCK
THE DEL CHORDS SAY THAT YOU LOVE ME
THE FOUR COUNTS R N R GOOD FOR YOUR SOUL

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