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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 1er mai 2023

DR BOOGIE

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Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

 Titre Interprète
   
ICEBAG VESTINE
SAM SACK SCOFFIELD
JUST ONE MORE TIME BASS
YU CAN HAVE MY HUSBAND COPY CONT
COMIN HOME TO YOU COPY CONT
BRING IT ON COPY CONT
I CN T STAND YOU COPY CONT
   
DOWN THE ROAD APIECE RAYE
THAK GOD I GOT THE BLUES RAYE
QUEEN OF MEAN RAYE
SHOULDER IT PARKS
OLD BLIND BARNABUS TRAD
STEAL AWAY TRAD
ROLLER COASTER JACOBS
   
   
   
SHE SPEAKS TO ME IDEM
I NEED A CHANGE UNKNOWN
YOU CAN T STAY HERE GARTLAND
GONE AWAY GARTLAND
LOVE YOU TIGHT GARTLAND
THE GYPSY GARTLAND
AIN T NO TRAIN GARTLAND
HAUNTED GARTLAND
GIMME THE GREASE GARTLAND
I WANT YOU GARTLAND
BROWN SHOE WILSON
MELLOW DOWN EASY DIXON
MONKEY WITH A GUN BAIRD
   
SAY MAN MC DANIELS
1.2.3 W.PERRYMAN
RECONSIDER BABY FULSON
DON T THROW YOUR LOVE ON ME IDEM
LOOKING FOR MY BABY TURNER
TALKIN ABOUT ME TURNER
NO COMIN BACK TURNER
FIVE LONG YEARS BOYD
GOOD LOVIN BLAND
TV MAMA TRAD
GIVE LOVE ANOTHER CHANCE IDEM
ROCK THIS HOUSE TRAD
FLORIDA SPECIAL IDEM
GUITAR STAR IDEM
ROCKIN IDEM
MOVE BACK BABY UNKNOWN
COLD COLD FEELING IDEM

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