Dr Boogie, la playlist du lundi 1er mai 2023

|Titre
|Interprète
|ICEBAG
|VESTINE
|SAM SACK
|SCOFFIELD
|JUST ONE MORE TIME
|BASS
|YU CAN HAVE MY HUSBAND
|COPY CONT
|COMIN HOME TO YOU
|COPY CONT
|BRING IT ON
|COPY CONT
|I CN T STAND YOU
|COPY CONT
|DOWN THE ROAD APIECE
|RAYE
|THAK GOD I GOT THE BLUES
|RAYE
|QUEEN OF MEAN
|RAYE
|SHOULDER IT
|PARKS
|OLD BLIND BARNABUS
|TRAD
|STEAL AWAY
|TRAD
|ROLLER COASTER
|JACOBS
|SHE SPEAKS TO ME
|IDEM
|I NEED A CHANGE
|UNKNOWN
|YOU CAN T STAY HERE
|GARTLAND
|GONE AWAY
|GARTLAND
|LOVE YOU TIGHT
|GARTLAND
|THE GYPSY
|GARTLAND
|AIN T NO TRAIN
|GARTLAND
|HAUNTED
|GARTLAND
|GIMME THE GREASE
|GARTLAND
|I WANT YOU
|GARTLAND
|BROWN SHOE
|WILSON
|MELLOW DOWN EASY
|DIXON
|MONKEY WITH A GUN
|BAIRD
|SAY MAN
|MC DANIELS
|1.2.3
|W.PERRYMAN
|RECONSIDER BABY
|FULSON
|DON T THROW YOUR LOVE ON ME
|IDEM
|LOOKING FOR MY BABY
|TURNER
|TALKIN ABOUT ME
|TURNER
|NO COMIN BACK
|TURNER
|FIVE LONG YEARS
|BOYD
|GOOD LOVIN
|BLAND
|TV MAMA
|TRAD
|GIVE LOVE ANOTHER CHANCE
|IDEM
|ROCK THIS HOUSE
|TRAD
|FLORIDA SPECIAL
|IDEM
|GUITAR STAR
|IDEM
|ROCKIN
|IDEM
|MOVE BACK BABY
|UNKNOWN
|COLD COLD FEELING
|IDEM