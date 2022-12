Dr Boogie, la playlist du lundi 19 décembre 2022

Interprète Titre

Canned Heat Mercury Blues

Sven Zetterberg Sno Cone

Savoy Brown She S Got A Ring In His Nose

Savoy Brown I May Be Wrong

Chris Rea Wild Pony

Mickey Jupp I D Love To Boogie

Tim Hardin Bo Diddley

Eddie Hinton Everybody Needs Love

Eddie 9 V I M Lonely

Elis Hooks Uncomplicated

Paul Benjaman Band Shake Your Tree

Key Frances Who Do You Love

Shawn Pittman The House Always Wins

Rodney Crowell Ain T Living Long Like This

Rosanne Cash My Baby Thinks He S A Train

Carlene Carter I Fell In Love

Renee Austin Chicken Coop

Deb Callahan Shackin Up

Waylon Jennings Nobody Knows I M Elvis

Travis Tritt Southbound Train

The Lonesome Brothers Fins On A Cadillac

Wylie & The Wild West Show Horseback Cadillac

Jimmy Lafave Bohemain Cowboy Blues

Wayne Hancock Capuccino Boogie

Charlie Robison Right Man For The Job

Charlie Gracie Baby You Changed

Charlie Gracie Boogie Boogie Blues

Charlie Gracie Fabulous

Charlie Gracie The Race

Charlie Gracie Just Lookin

Errol Dixon / Stan Webb Dixon Bounce

John Lee Hooker / Groundhogs Don T Messin With My Bread

Shakey Horton / Fl. Mac South Indiana Part Ii

Jack Dupree / Stan Webb How Am I Doin It

Albert Collins / Barrelhouse Frosty

Albert Collins / Barrelhouse I Ve Got A Mind To Travel

Albert Collins / Barrelhouse Don T Loose Your Cool

Eddie Boyd / Cuby & The Blizzards Little Red Rooster

Jack Dupree / Ainsley Dunbar Ret. Don T Mistreat Your Woman

Otis Spann / Fl. Mac Someday Baby

Jack Dupree / P. Kossoff My Home S In Hell