RTBFPasser au contenu
Rechercher

Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 18 juillet 2022

Dr Boogie

Toute la musique Roots présentée par le fameux Dr Boogie !

Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitement

il y a 55 minutesTemps de lecture1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT SHE S LOOKING GOOD
LUCKY WILL I WANT A JACK
COUNTRY COOKING SLOW DOWN
DAVE ALVIN JUBILEE TRAIN
JOHNNY JUKE LOGAN YOUNG & WIRED
BILLY BURNETTE GONE AGAIN
MICK FLEETWOOD TEAR IT UP
   
   
CRAZY CAVAN BYE BYE BO DIDDLEY
JET HARRIS REAL WILD CHILD
BILLY FURY THAT S ALLRIGHT MAMA
CLIFF RICHARD MOVE IT
JOHNNY KIDD & the PIRATES LINDA LOU
VINCE TAYLOR BRAND NEW CADILLAC
ADAM FAITH WATCH YOUR STEP
HOWIE CASEY BONIE MORONIE
TONY SHERIDAN TOP TEN TWIST
DICKIE PRIDE SLIPPIN AND SLIDIN
   
   
   
DAVID ROTUNDO TALK TO ME
SOLEDAD BROTHERS BREAK EM ON DOWN
SCOTS DIRT TRACK DATE
MARC FORD GREASY CHICKEN
SASS JORDAN STILL ALIVE AND WELL
SASS JORDAN AIN T NO BIG DEAL ON YOU
SASS JORDAN CHEVROLET
SASS JORDAN SAILIN SHOES
GA-20 I FEEL SO GOOD
MISSY ANDERSEN REACH OUT
KENNY KEARNY FATHERLESS BOY
SCAPPY TALES BREAK OUT LIKE THE MEASLES
SCOTT ELLISON TANGLED
   
JIMMY JOHNSON & the ramblers SALT YOUR PILLOW DOWN
CURLEY HICKSON HATS BREAD BOOGIE
   
CLEVE JACKSON & his houndogs HOUND DOG
BOB HILL LASSEON
OUTPOST SCOTTY & the bar-x boys SHOTGUN BOOGIE
   
   
   
   
GEORGE HARMONICA SMITH SUNBIRD
LIGHTNIN HOPKINS TAP DANCE BOOGIE
BB KING KING S SPECIAL
RAY CHARLES ROCK HOUSE
RAY CHARLES GUITAR BLUES
MUDDY WATERS STREAMLINE WOMAN
MUDDY WATERS REAL LOVE
SONNY BOY WILLIAMSON HELP ME
SONNY BOY WILLIAMSON LITTLE VILLAGE
JOHNNY YOUNG MONEY TALKIN WOMAN
ROBERT NIGHTHAWK BLUES BEFORE SUNRISE
SUNNY BLAIR FIVE FOOT THREE BLUES
HOUSTON BOINES RELATION BLUES
JOE HILL LOUIS KEEP AWAY FROM MY BABY
ELIZABETH JOHNSON SOBBLIN WOMAN BLUES
ROBERT WILKINS GET AWAY BLUES
LONG CLEVE REED MAMA YOU DON T KNOW WHO
DE FORD BAILEY JOHN HENRY BLUES

Articles recommandés pour vous