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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 18 avril 2022

Dr Boogie

Toute la musique Roots présentée par le fameux Dr Boogie !

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il y a 2 heures1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT LOOKING FOR THE PARTY
THE IDEALS KNEE SOCKS
THE RAY-O-VACS MY BABY S GONE
THE FIVE KEYS ROCKIN AND CRYING BLUES
THE CUES WHY
THE MARATHONS PEANUT BUTTER
THE CADETS HEARTBREAK HOTEL
THE DOVELLS THE JITTERBURGH
THE DEL-VIKINGS THE BIG BEAT
CHICO LEVERETT WORK WORK
   
   
THE JUNGLE TIGERS JUNGLE HOP
THE FOUNDATIONS JERKIN THE DOGS
ARTHUR CONLEY PEOPLE SURE ACT FUNNY
JOE SIMON SAY
STEVIE WONDER I PITY THE FOOL
JIMMY HUGHES YOU DONE FED ME SUMPIN
R.B. GREAVES THIS IS SOUL
THE ISLEY BROTHERS SHOUT
   
   
   
REDDOG BACK ON THE BOTTLE AGAIN
RICHARD RAY FARRELL DON T JUDGE BY THE COLOR
TRAVELIN BLUES KINGS WHAT NEEDED DOIN DONE
LAUREN ANDERSON THE WAY I WANT
DOC LOU & THE ROOSTERS C'MON HEY YEAH
A.J. FULLERTON NEVER WAS
BUBBA & THE BIG BAD BLUES DO WHAT S RIGHT
BUBBA & THE BIG BAD BLUES LOSE THESE BLUES
BUBBA & THE BIG BAD BLUES I OWN THE ROAD
WILLIE JACKSON I M YOUR LANDLORD
BIG GEORGE JACKSON SOUTHERN IN MY SOUL
   
   
ARIZONA DRAWES I LL GO WHERE YOU WANT ME
REVEREND UTAH SMITH TWO WINGS
   
BLIND WILLIE JOHNSON TAKE YOUR BURDEN TO THE LORD
REVEREBD EDWARD CLAYTON WE NEED THAT TRUE RELIGION
LUTHER MAGBY BLESSED ARE THE POOR
   
   
   
   
   
JIMMY WHITERSPOON EVIL MAN BLUES
MOJO BUFORD DEEP SEA DIVER
TED HAWKINS WATCH YOUR STEP
FRANKIE LEE SIMS MARRIED WOMAN
SILAS HOGAN I M GONNA QUIT YOU PRETTY B
WILBERT HARRISON WOMEN AND WHISKEY
JOHN LEE HOOKER TOO MUCH BOOGIE
ANDREW 'BLUEBLOOD' MC MAHON ORPHAN HOME BLUES
MUDDY WATERS JITTERBURGH BLUES
JOHNNY SHINES RIDE RIDE MAMA
ROY DUNN EVERYTHING I GOT TO HOLD TO
TOMMY LEE RUSSELL PINETOP BW
TARHEEL SLIM N° 9 TRAIN
LEE JACKSON JUANITA
JUNIOR WELLS / BUDDY GUY MOJO WORKING / HIDEWAY
T BONE WALKER T BONE BLUES SPECIAL

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