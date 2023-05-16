Dr Boogie, la playlist du lundi 15 mai 2023

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|BIG FAT
|JOHN DELAFOSSE
|UNE HEURE TROP TARDE
|ROCKIN DOPSEY
|WHOLE LOTTA LOVING
|ROCKIN SIDNEY
|COCHON DE LAIT
|LAWRENCE ARDOIN
|HAUNTED HOUSE
|CLAYTON JOSEPH CHENIER
|CHECK OUT THE ZYDECO
|QUEEN IDA & the bon temps band
|MOI TIT FEYE O PARADIS
|FERNEST ARCENEAUX
|HELLO JOSEPHINE
|RAY MC KINLEY
|DOWN THE ROAD APIECE
|DADDY LONGLEGS
|STREET SERMON
|DADDY LONGLEGS
|ROCKIN THE BOOGIE
|DADDY LONGLEGS
|DING DING MAN
|DADDY LONGLEGS
|BEEN A FOOL ONCE
|DADDY LONGLEGS
|HARMONICA RAZOR
|DADDY LONGLEGS
|NIGHTMARE
|DADDY LONGLEGS
|ELECTRO MOTIVE BLUES
|STEVIE RAY VAUGHAN
|LOVE STRUCK BABY
|RUSTY ZINN
|MIMI
|RONNIE EARL & the Broadcasters
|LET ME LOVE YOU BABY
|THE FABULOUS THUNDERBIRDS
|YOU RE HUMBUGGIN ME
|LOU ANN BARTON
|GOOD LOVER
|RON LEVY
|I KNOW YOU KNOW I KNOW
|THE PALADINS
|LET S GO
|JAMES HARMAN
|STRANGER BLUES
|ROD PIAZZA & the Mighty Flyers
|FIRST LOVE
|MIKE MORGAN & the Crawl
|TAKE ME BACK
|GREG FINGERS TAYLOR
|HARPOON MAN
|ANSON FUNDERBURGH & the Rockets
|GOIN AWAY
|DARRELL NULISCH
|FEEL LIKE RAMBLIN
|THE LEROI BROS
|AIN T I M A DOG
|DUKE ROBILLARD
|I M STILL LAUGHING
|IKE TURNER
|GRUMBLING
|THE ACES
|TELL ME MAMA
|JOHNNY SHINES / W. HORTON
|EVENING SHUFFLE
|BREWER PHILLIPS
|WHOLE LOTTA LOVIN
|GRANT GREEN
|A WEE BIT O'GREEN
|IKE & TINA TURNER
|PLEASE LOVE ME
|OTIS SPANN
|OTIS BLUES
|OTIS SPANN
|MUST HAVE BEEN THE DEVIL
|OTIS SPANN
|MY HOME IS ON THE DELTA
|SLEEPY JOHN ESTES
|STREET CAR BLUES
|CHAMPION JACK DUPREE
|YOU RE SO FINE
|MEMPHIS SLIM
|That s the way the cookies crumb
|JIMMY DAVIS
|DUST MY BROOM
|SONNY TERRY & BROWNIE MC GHEE
|PICK A BALE OF COTTON
|BIG BOY SPIRES
|PINE GASOLINE
|LUTHER ALLISON
|BLOOMINGTON CLOSER