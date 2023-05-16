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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 15 mai 2023

DR BOOGIE

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Temps de lecture
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT BIG FAT
JOHN DELAFOSSE UNE HEURE TROP TARDE
ROCKIN DOPSEY WHOLE LOTTA LOVING
ROCKIN SIDNEY COCHON DE LAIT
LAWRENCE ARDOIN HAUNTED HOUSE
CLAYTON JOSEPH CHENIER CHECK OUT THE ZYDECO
QUEEN IDA & the bon temps band MOI TIT FEYE O PARADIS
FERNEST ARCENEAUX HELLO JOSEPHINE
   
   
RAY MC KINLEY DOWN THE ROAD APIECE
DADDY LONGLEGS STREET SERMON
DADDY LONGLEGS ROCKIN THE BOOGIE
DADDY LONGLEGS DING DING MAN
DADDY LONGLEGS BEEN A FOOL ONCE
DADDY LONGLEGS HARMONICA RAZOR
DADDY LONGLEGS NIGHTMARE
DADDY LONGLEGS ELECTRO MOTIVE BLUES
   
   
STEVIE RAY VAUGHAN LOVE STRUCK BABY
RUSTY ZINN MIMI
RONNIE EARL & the Broadcasters LET ME LOVE YOU BABY
THE FABULOUS THUNDERBIRDS YOU RE HUMBUGGIN ME
LOU ANN BARTON GOOD LOVER
RON LEVY I KNOW YOU KNOW I KNOW
THE PALADINS LET S GO
JAMES HARMAN STRANGER BLUES
ROD PIAZZA & the Mighty Flyers FIRST LOVE
MIKE MORGAN & the Crawl TAKE ME BACK
GREG FINGERS TAYLOR HARPOON MAN
ANSON FUNDERBURGH & the Rockets GOIN AWAY
DARRELL NULISCH FEEL LIKE RAMBLIN
THE LEROI BROS AIN T I M A DOG
DUKE ROBILLARD I M STILL LAUGHING
   
   
   
   
IKE TURNER GRUMBLING
THE ACES TELL ME MAMA
JOHNNY SHINES / W. HORTON EVENING SHUFFLE
BREWER PHILLIPS WHOLE LOTTA LOVIN
GRANT GREEN A WEE BIT O'GREEN
IKE & TINA TURNER PLEASE LOVE ME
OTIS SPANN OTIS BLUES
OTIS SPANN MUST HAVE BEEN THE DEVIL
OTIS SPANN MY HOME IS ON THE DELTA
SLEEPY JOHN ESTES STREET CAR BLUES
CHAMPION JACK DUPREE YOU RE SO FINE
MEMPHIS SLIM That s the way the cookies crumb
JIMMY DAVIS DUST MY BROOM
SONNY TERRY & BROWNIE MC GHEE PICK A BALE OF COTTON
BIG BOY SPIRES PINE GASOLINE
LUTHER ALLISON BLOOMINGTON CLOSER

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