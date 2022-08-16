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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 15 août 2022

Dr Boogie

Toute la musique Roots présentée par le fameux Dr Boogie !

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il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT BULLFROG BLUES
HOOK HERRERA I M COMIN HOME
TOMMY CONWELL DIDN T WANT TO SING THE BLUES
HENRY COOPER BABY PLEASE
LIGHTNIN MOE PAWNSHOP BOOGIE
THE RED DEVILS CROSS YOUR HEART
ED MALY JUMP
   
DE LUXE BLUES BAND HEY BO DIDDLEY
STEVIE RAY VAUGHAN SUPERSTITION
STEVIE WONDER / JEFF BECK SUPERSTITION
JOHN FOGERTY BEFORE YOU ACCUSE ME
TRAFFIC GIMME SOME LOVIN
   
   
   
ART WHAT S THAT SOUND
SPOOKY TOOTH TOBACCO ROAD
SIMON DUPREE & the BIG SOUND AMEN
SIMON DUPREE & the BIG SOUND LOVE
SIMON DUPREE & the BIG SOUND I SEE THE LIGHT
STEAMPACKET CAN I GET A WITNESS
SONNY BOY WILLIAMSON / J. PAGE WALKING
ROD STEWART BRIGHT LIGHTS BIG CITY
SONNY BOY WILLIAMSON / ANIMALS SONNY S SLOW WALK
SONNY BOY WILLIAMSON / E. BURDON NIGHT TIME IS THE RIGHT TIME
THE LIVERPOOL ROADRUNNERS MARY ANN
BRIAN AUGER KIKO
LONG JOHN BALDRY THE 2.19
JULIE DRISCOLL DON T DO IT TO ME
GRAHAM BOND ORGANISATION THE FIRST TIME I MET THE BLUES
GARY FARR & the T-BONES MY DEAREST DARLING
   
   
   
   
ELMORE JAMES I HELD MY BABY LAST NIGHT
JT BROWN ROUND HOUSE BOOGIE
BABY FACE TURNER GONNA LET YOU GO
SUNNY BLAIR PLEASE SEND MY BABY BACK
AL SMITH & the BROOMDUSTERS BEALE STREET STOMP
BABY HUEY MESSIN WITH THE KID
JUNIOR WELLS WAYS LIKE AN ANGEL
HOMESICK JAMES SOMEBODY BEEEN TALKIN
BILLY BRANCH BILLY S BOOGIE
GUITAR SLIM THE THINGS THAT I USED TO DO
ELMORE JAMES / IKE TURNER SHO NUFF I DO
MEMPHIS SLIM / PETER GREEN CHICAGO SEVEN
MEMPHIS SLIM     BROADWAY BOOGIE
ROOSEVELT HOLTS MAGGIE CAMPBELL BLUES
SMOKY BABE BAD WHISKEY
SONNY TERRY & BROWNIE MC GHEE BETTER DAY
OTIS RUSH ALL YOUR LOVE  JAM

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