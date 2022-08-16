|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|BULLFROG BLUES
|HOOK HERRERA
|I M COMIN HOME
|TOMMY CONWELL
|DIDN T WANT TO SING THE BLUES
|HENRY COOPER
|BABY PLEASE
|LIGHTNIN MOE
|PAWNSHOP BOOGIE
|THE RED DEVILS
|CROSS YOUR HEART
|ED MALY
|JUMP
|DE LUXE BLUES BAND
|HEY BO DIDDLEY
|STEVIE RAY VAUGHAN
|SUPERSTITION
|STEVIE WONDER / JEFF BECK
|SUPERSTITION
|JOHN FOGERTY
|BEFORE YOU ACCUSE ME
|TRAFFIC
|GIMME SOME LOVIN
|ART
|WHAT S THAT SOUND
|SPOOKY TOOTH
|TOBACCO ROAD
|SIMON DUPREE & the BIG SOUND
|AMEN
|SIMON DUPREE & the BIG SOUND
|LOVE
|SIMON DUPREE & the BIG SOUND
|I SEE THE LIGHT
|STEAMPACKET
|CAN I GET A WITNESS
|SONNY BOY WILLIAMSON / J. PAGE
|WALKING
|ROD STEWART
|BRIGHT LIGHTS BIG CITY
|SONNY BOY WILLIAMSON / ANIMALS
|SONNY S SLOW WALK
|SONNY BOY WILLIAMSON / E. BURDON
|NIGHT TIME IS THE RIGHT TIME
|THE LIVERPOOL ROADRUNNERS
|MARY ANN
|BRIAN AUGER
|KIKO
|LONG JOHN BALDRY
|THE 2.19
|JULIE DRISCOLL
|DON T DO IT TO ME
|GRAHAM BOND ORGANISATION
|THE FIRST TIME I MET THE BLUES
|GARY FARR & the T-BONES
|MY DEAREST DARLING
|ELMORE JAMES
|I HELD MY BABY LAST NIGHT
|JT BROWN
|ROUND HOUSE BOOGIE
|BABY FACE TURNER
|GONNA LET YOU GO
|SUNNY BLAIR
|PLEASE SEND MY BABY BACK
|AL SMITH & the BROOMDUSTERS
|BEALE STREET STOMP
|BABY HUEY
|MESSIN WITH THE KID
|JUNIOR WELLS
|WAYS LIKE AN ANGEL
|HOMESICK JAMES
|SOMEBODY BEEEN TALKIN
|BILLY BRANCH
|BILLY S BOOGIE
|GUITAR SLIM
|THE THINGS THAT I USED TO DO
|ELMORE JAMES / IKE TURNER
|SHO NUFF I DO
|MEMPHIS SLIM / PETER GREEN
|CHICAGO SEVEN
|MEMPHIS SLIM
|BROADWAY BOOGIE
|ROOSEVELT HOLTS
|MAGGIE CAMPBELL BLUES
|SMOKY BABE
|BAD WHISKEY
|SONNY TERRY & BROWNIE MC GHEE
|BETTER DAY
|OTIS RUSH
|ALL YOUR LOVE JAM
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Dr Boogie
Dr Boogie, la playlist du lundi 15 août 2022
Dr Boogie
Toute la musique Roots présentée par le fameux Dr Boogie !
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