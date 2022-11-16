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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 14 novembre 2022

Dr Boogie

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il y a 19 minutesTemps de lecture1 min
Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Interprète Titre
   
CANNED HEAT L.A. TOWN
THE LOWDOWN SAINTS SITTIN AND WAITIN
THE ELECTRIC KINGS EVIL
BO WEAVIL COME ON
BO WEAVIL WONDER WHERE MY WOMAN BE
R.J. MISCHO SUGAR DADDY
   
   
THE ASTRONAUTS BO DIDDLEY
THE AVENGERS VI SLAUGHTER ON 10th AVENUE
THE DUALS STICK SHIFT
MICKEY BAKER ZANZIE
THE AGATES RUMBLE AT NEWPORT BEACH
KAI WINDIG / K. BURRELL PIPELINE
THE JESTERS STRANGE MAN
THE HORNETS TURBINE HYDRO
THE GOOD GUYS KAMI KAZE
DON BAILEY HANG 10
DAVE MYERS & the Surftones SMOKEY STOMPER
   
   
THE RAINMAKERS THE WAGES OF SIN
DIESEL PARK WEST DON T MENTION THE WAR
STATESBORO REVUE ROLL ON MAMA
HEIGH CHIEF BAND TAILOR MADE
MICHAEL ALLMAN NEW MINGLEWOOD BLUES
CLAY MC CLINTON LISTENING TO THE RAIN
ETOUFEE TRAIN TO DIXIE
HANK WILLIAMS II NEW ORELANS
JIMMY HALL WILL YOU STILL BE HERE
JIMMY HALL LOVE FOR IT
JIMMY HALL JUMPIN FOR JOY
   
LARRY CALDWELL GRAND DAD SONG
LARRY CALDWELL WABASH CANNON BALL
   
LARRY CALDWELL JOHN HENRY
LARRY CALDWELL MILK CAN BLUES
LARRY CALDWELL CARELESS LOVE
   
   
   
O.D. JONES GOT THE BLUES THIS MORNING
FRED MC DOWELL JOHN HENRY
PAUL GAYTEN NERVOUS BOOGIE
ROBERT NIGHTHAWK LULA MAE
CHAMPION JACK DUPREE ROLL ME OVER ROLL ME SLOW
ROOSEVELT SYKES HANGOVER
HOMESICK JAMES DUST MY BROOM
MOSES WHISPERING SMITH TEXAS FLOOD
COUSIN JOE PROBLEMS
EDDIE TAYLOR I USED TO HAVE FRIENDS
BILLY BOY ARNOLD I WISH YOU WOULD
LITTLE JOE BLUE A FOOL IS WHAT YOU WANT
NATE ARMSTRONG RED LIGHT BOOGIE
BILLY BRANCH BILLY S BOOGIE 
TAMPA RED IT S GOOD LIKE THAT
ELTON ANDERSON THE CRAWL
BOB GADDY OUT OF MY NAME
RALPH PRESCOTT HOT HOT LIPS

 

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