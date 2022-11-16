Dr Boogie, la playlist du lundi 14 novembre 2022

|Interprète
|Titre
|CANNED HEAT
|L.A. TOWN
|THE LOWDOWN SAINTS
|SITTIN AND WAITIN
|THE ELECTRIC KINGS
|EVIL
|BO WEAVIL
|COME ON
|BO WEAVIL
|WONDER WHERE MY WOMAN BE
|R.J. MISCHO
|SUGAR DADDY
|THE ASTRONAUTS
|BO DIDDLEY
|THE AVENGERS VI
|SLAUGHTER ON 10th AVENUE
|THE DUALS
|STICK SHIFT
|MICKEY BAKER
|ZANZIE
|THE AGATES
|RUMBLE AT NEWPORT BEACH
|KAI WINDIG / K. BURRELL
|PIPELINE
|THE JESTERS
|STRANGE MAN
|THE HORNETS
|TURBINE HYDRO
|THE GOOD GUYS
|KAMI KAZE
|DON BAILEY
|HANG 10
|DAVE MYERS & the Surftones
|SMOKEY STOMPER
|THE RAINMAKERS
|THE WAGES OF SIN
|DIESEL PARK WEST
|DON T MENTION THE WAR
|STATESBORO REVUE
|ROLL ON MAMA
|HEIGH CHIEF BAND
|TAILOR MADE
|MICHAEL ALLMAN
|NEW MINGLEWOOD BLUES
|CLAY MC CLINTON
|LISTENING TO THE RAIN
|ETOUFEE
|TRAIN TO DIXIE
|HANK WILLIAMS II
|NEW ORELANS
|JIMMY HALL
|WILL YOU STILL BE HERE
|JIMMY HALL
|LOVE FOR IT
|JIMMY HALL
|JUMPIN FOR JOY
|LARRY CALDWELL
|GRAND DAD SONG
|LARRY CALDWELL
|WABASH CANNON BALL
|LARRY CALDWELL
|JOHN HENRY
|LARRY CALDWELL
|MILK CAN BLUES
|LARRY CALDWELL
|CARELESS LOVE
|O.D. JONES
|GOT THE BLUES THIS MORNING
|FRED MC DOWELL
|JOHN HENRY
|PAUL GAYTEN
|NERVOUS BOOGIE
|ROBERT NIGHTHAWK
|LULA MAE
|CHAMPION JACK DUPREE
|ROLL ME OVER ROLL ME SLOW
|ROOSEVELT SYKES
|HANGOVER
|HOMESICK JAMES
|DUST MY BROOM
|MOSES WHISPERING SMITH
|TEXAS FLOOD
|COUSIN JOE
|PROBLEMS
|EDDIE TAYLOR
|I USED TO HAVE FRIENDS
|BILLY BOY ARNOLD
|I WISH YOU WOULD
|LITTLE JOE BLUE
|A FOOL IS WHAT YOU WANT
|NATE ARMSTRONG
|RED LIGHT BOOGIE
|BILLY BRANCH
|BILLY S BOOGIE
|TAMPA RED
|IT S GOOD LIKE THAT
|ELTON ANDERSON
|THE CRAWL
|BOB GADDY
|OUT OF MY NAME
|RALPH PRESCOTT
|HOT HOT LIPS