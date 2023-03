Dr Boogie, la playlist du lundi 13 mars 2023

Interprète Titre

Canned Heat Cherokee Dance

Lynyrd Skynyrd What S Your Name

Graham Nash Wild Tales

David Lindley Hearts Of Fire

Kaleidoscope You Don T Love Me

Daviid Lindley Mercury Blues

Steeplechase Down On The Town

Roy Loney Down The Road Apiece

Chuck Berry Little Queenie

Tucky Buzzards Who Do You Love

Mother S Finest Mickey S Monkey

Zz Top I M Bad I M Nation Wide

Cold Blood Down On The Bone

Motherlode Dear Old Daddy Bill

Looking Glass Golden Rainbow

Jack Bruce The Ministry Of Bag

Colosseum In The Heat Of The Night

De Luxe Blues Band Southern Country Boy

The Beef Eaters Crossroads

The Beef Eaters I Want You

The Beef Eaters You Changed My Way Of Liv

The Beef Eaters Papa S Got A Brand New B

Hub Sail Away

Little Feat Two Trains

Sam Samudio / D. Allman Relativity

Sam Samudio / D. Allman Goin Upstairs

George Thorogood One Scotch One Bourbon

Pacific Gas & Electric Hawg For You

Bones Roberta

Bobby Bland Ain T That Loving You

Introduction Festival

Hound Dog Taylor Kitchen Sink Boogie

Bo Bo Jenkins 24 Years

Muddy Waters Honey Bee

Howlin Wolf Highway 49

One String Sam I Need 100$

Washboard Willie Wee Baby Blues

Johnny Shines Dust My Broom

Dr Ross Boogie Disease

Sippie Wallace / Bonnie Raitt Women Be Wise

Johnny Mae Matthews Send You Back To Georgia_A

Baby Boy Warren Too Many Drivers

Otis Rush Gambler S Blues