Dr Boogie, la playlist du lundi 10 juillet 2023

|Titre
|Interprète
|WAIT AND SEE
|CANNED HEAT
|SATISFACTION
|MONGO SANTAMARIA
|GREEN ONIONS
|MONGO SANTAMARIA
|WATERMELON MAN
|MONGO SANTAMARIA
|TAKE FIVE
|WILLIE MITCHELL
|APPLEJACK
|WILLIE MITCHELL
|PAPA S GOT A BRAND NEW B
|WILLIE MITCHELL
|POPPIN
|WILLIE MITCHELL
|PEARL TIME
|WILLIE MITCHELL
|DOWN THE ROAD APIECE
|MANFRED MANN
|OH MARIE
|DENILSON MARTINS
|GET IT OVER BABY
|BOBBY JONES / JR WATSON
|AIN T GONNA BE NO CUTTIN LOSE
|JOHN PRIMER
|MY BACKYARD
|NATHAN JAMES
|HOODOO WORKIN OVERTIME
|BEN RICE
|BAD DAWG
|SLIM BAWB
|DON T WASTE MY TIME
|JOHN KAY
|BOOTLEG
|CREEDENCE CLEARWATER REVIVIAL
|IT S ONLY LOVE
|ZZ TOP
|ARRESTED FOR DRIVIN WILD BLIND
|ZZ TOP
|EL DIABLO
|ZZ TOP
|TEN DOLLAR MAN
|ZZ TOP
|BILLY THE KID
|BANDERA
|OREO COOKIE BLUES
|LONNIE MACK / STEVIE RAY VAUGHAN
|WALL OF DENIAL
|STEVIE RAY VAUGHAN
|DIGGIN FOR GOLD
|BLACK OAK ARKANSAS
|P-FARM
|NAVASOTA
|IT HURTS ME TOO
|ELVIN BISHOP
|CLOSE TO ME
|JOHNNY WINTER
|I GET EVIL
|ALBERT KING
|THE HUNTER
|ALBERT KING
|PERSONAL MANAGER
|ALBERT KING
|ALL THE WAY DOWN
|ALBERT KING
|ANSWER TO THE LAUDROMAT BLUES
|ALBERT KING
|GET OF MY LIFE WOMAN
|ALBERT KING
|CROSSCUT SAW
|ALBERT KING
|BLUES POWER
|ALBERT KING
|ALL SHOOK UP
|ALBERT KING
|BORN UNDER A BAD SIGN
|ALBERT KING
|LOOK OUT
|ALBERT KING
|OVERALL JUNCTION
|ALBERT KING
|DON T LIE TO ME
|ALBERT KING / STEVIE RAY VAUGHAN