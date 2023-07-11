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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 10 juillet 2023

Temps de lecture
Par Walter De Paduwa via

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

DR BOOGIE

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Titre Interprète
   
WAIT AND SEE CANNED HEAT
SATISFACTION MONGO SANTAMARIA
GREEN ONIONS MONGO SANTAMARIA
WATERMELON MAN MONGO SANTAMARIA
TAKE FIVE WILLIE MITCHELL
APPLEJACK WILLIE MITCHELL
PAPA S GOT A BRAND NEW B WILLIE MITCHELL
POPPIN WILLIE MITCHELL
PEARL TIME WILLIE MITCHELL
   
DOWN THE ROAD APIECE MANFRED MANN
OH MARIE DENILSON MARTINS
GET IT OVER BABY BOBBY JONES / JR WATSON
AIN T GONNA BE NO CUTTIN LOSE JOHN PRIMER
MY BACKYARD NATHAN JAMES
HOODOO WORKIN OVERTIME BEN RICE
BAD DAWG SLIM BAWB
   
DON T WASTE MY TIME JOHN KAY
BOOTLEG CREEDENCE CLEARWATER REVIVIAL
IT S ONLY LOVE ZZ TOP
ARRESTED FOR DRIVIN WILD BLIND ZZ TOP
EL DIABLO ZZ TOP
TEN DOLLAR MAN ZZ TOP
BILLY THE KID BANDERA
OREO COOKIE BLUES LONNIE MACK / STEVIE RAY VAUGHAN
WALL OF DENIAL STEVIE RAY VAUGHAN
DIGGIN FOR GOLD BLACK OAK ARKANSAS
P-FARM NAVASOTA
IT HURTS ME TOO ELVIN BISHOP
CLOSE TO ME JOHNNY WINTER
   
   
I GET EVIL ALBERT KING
THE HUNTER ALBERT KING
PERSONAL MANAGER ALBERT KING
ALL THE WAY DOWN ALBERT KING
ANSWER TO THE LAUDROMAT BLUES ALBERT KING
GET OF MY LIFE WOMAN ALBERT KING
CROSSCUT SAW ALBERT KING
BLUES POWER ALBERT KING
ALL SHOOK UP ALBERT KING
BORN UNDER A BAD SIGN ALBERT KING
LOOK OUT ALBERT KING
OVERALL JUNCTION ALBERT KING
DON T LIE TO ME ALBERT KING / STEVIE RAY VAUGHAN

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