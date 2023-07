Dr Boogie, la playlist du lundi 10 juillet 2023

Interprète Titre

Canned Heat Wait And See

Mongo Santamaria Satisfaction

Mongo Santamaria Green Onions

Mongo Santamaria Watermelon Man

Willie Mitchell Take Five

Willie Mitchell Applejack

Willie Mitchell Papa S Got A Brand New B

Willie Mitchell Poppin

Willie Mitchell Pearl Time

Manfred Mann Down The Road Apiece

Denilson Martins Oh Marie

Bobby Jones / Jr Watson Get It Over Baby

John Primer Ain T Gonna Be No Cuttin Lose

Nathan James My Backyard

Ben Rice Hoodoo Workin Overtime

Slim Bawb Bad Dawg

John Kay Don T Waste My Time

Creedence Clearwater Revivial Bootleg

Zz Top It S Only Love

Zz Top Arrested For Drivin Wild Blind

Zz Top El Diablo

Zz Top Ten Dollar Man

Bandera Billy The Kid

Lonnie Mack / Stevie Ray Vaughan Oreo Cookie Blues

Stevie Ray Vaughan Wall Of Denial

Black Oak Arkansas Diggin For Gold

Navasota P-Farm

Elvin Bishop It Hurts Me Too

Johnny Winter Close To Me

Albert King I Get Evil

Albert King The Hunter

Albert King Personal Manager

Albert King All The Way Down

Albert King Answer To The Laudromat Blues

Albert King Get Of My Life Woman

Albert King Crosscut Saw

Albert King Blues Power

Albert King All Shook Up

Albert King Born Under A Bad Sign

Albert King Look Out

Albert King Overall Junction