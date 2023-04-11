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Dr Boogie

Dr Boogie, la playlist du lundi 10 avril 2023

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Par Walter De Paduwa

Retrouvez tout l'univers musical de Walter De Paduwa le lundi de 21h à minuit sur Classic 21 !

Dr Boogie

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Voici la playlist de l'émission du 10 avril 2023, rendez-vous lundi prochain à 21h !

CANNED HEAT SPOONFUL
THE BEATLES HONEY DON T
TOM JONES MEMPHIS TENNESSEE
HERBIE GOINS & the Nite Timers N° 1 IN YOUR HEART
LONG JOHN BALDRY GOT MY MOJO WORKING
GRAHAM BOND ORGANIZATION LONG TALL SHORTY
CLIFF BENNETT & the Rebel Rousers I M NOT TIRED
SPENCER DAVIS GROUP SOMEBODY HELP ME
CHRIS FARLOWE I M FREE
THE ROLLING STONES DOWN THE ROAD APIECE
THE KINKS SO MYSTIFYING
MANFRED MANN DON T ASK ME WHAT I SAY
WAYNE FONTANA & the Mindbenders JAGUAR AND THUNDERBIRD
THE ANIMALS CLUB A GO GO
SIMON DUPREE & the Big Sound LOVE
THEM ONE TWO BROWN EYES
JIMMY POWELL CAPTAIN MAN
   
ZACHARY RICHARD MY NANETTE
JOHNNY SANSONE MON FLEUR
SONNY LANDRETH CONGO SQUARE
JOHN MAYALL CONGO SQUARE
WAYNE TOUPS T ES LA SUR MON IDEE
R.C. BANKS BON AMIS
SUNNY & the SUNLINERS EVERY WEEK EVERY MONTH
DAVE ALVIN MI VIDA LOCA
THE TAILGATORS HOG GROOVE
PONTY BONE AIN T GOT NO SWEET THING
TEXAS TORNADOES 96 TEARS
AL CALUSER & Oklahoma Outlaws STOMPIN AT THE RIVERSIDE
AL CALUSER & Oklahoma Outlaws OKLAHOMA STOMP
AL CLAUSER & Oklahoma Outlaws CRAW DAD SONG
AL CLAUSER & Oklahoma Outlaws IT S ARUGGED ROAD
AL CLAUSER & Oklahoma Outlaws SALLY GOODIN
   
JOHNNY SHINES BAND SHOTGUN WOOPIN
JOHNNY SHINES  LITTLE WOLF
THE ACES ACE S SHUFFLE
JIMMY DAWKINS CONTRO
SUNNYLAND SLIM / HENRY VESTINE UNLUCKY ONE
BILLY BOY ARNOLD SCHOOL TIME
CLIFTON CHENIER CLIFTON S AFTER HOURS
MEMPHIS SLIM WE RE GONNA ROCK
SHAKEY HORTON HAVE A GOOD TIME
MAGIC SAM LOVE ME WITH A FEELING
LOUIS MYERS JUST WAILIN
BETTY EVERETT AIN T GONNA CRY
WILLIE DIXON ROW YOUR BOAT
BUDDY GUY THIS IS THE END
DUKE JENKINS SHAKE IT
DON SUGARCANE HARRIS DON T YOU THINK I VE PAID EN

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