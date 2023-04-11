Dr Boogie, la playlist du lundi 10 avril 2023

Voici la playlist de l'émission du 10 avril 2023, rendez-vous lundi prochain à 21h !
|CANNED HEAT
|SPOONFUL
|THE BEATLES
|HONEY DON T
|TOM JONES
|MEMPHIS TENNESSEE
|HERBIE GOINS & the Nite Timers
|N° 1 IN YOUR HEART
|LONG JOHN BALDRY
|GOT MY MOJO WORKING
|GRAHAM BOND ORGANIZATION
|LONG TALL SHORTY
|CLIFF BENNETT & the Rebel Rousers
|I M NOT TIRED
|SPENCER DAVIS GROUP
|SOMEBODY HELP ME
|CHRIS FARLOWE
|I M FREE
|THE ROLLING STONES
|DOWN THE ROAD APIECE
|THE KINKS
|SO MYSTIFYING
|MANFRED MANN
|DON T ASK ME WHAT I SAY
|WAYNE FONTANA & the Mindbenders
|JAGUAR AND THUNDERBIRD
|THE ANIMALS
|CLUB A GO GO
|SIMON DUPREE & the Big Sound
|LOVE
|THEM
|ONE TWO BROWN EYES
|JIMMY POWELL
|CAPTAIN MAN
|ZACHARY RICHARD
|MY NANETTE
|JOHNNY SANSONE
|MON FLEUR
|SONNY LANDRETH
|CONGO SQUARE
|JOHN MAYALL
|CONGO SQUARE
|WAYNE TOUPS
|T ES LA SUR MON IDEE
|R.C. BANKS
|BON AMIS
|SUNNY & the SUNLINERS
|EVERY WEEK EVERY MONTH
|DAVE ALVIN
|MI VIDA LOCA
|THE TAILGATORS
|HOG GROOVE
|PONTY BONE
|AIN T GOT NO SWEET THING
|TEXAS TORNADOES
|96 TEARS
|AL CALUSER & Oklahoma Outlaws
|STOMPIN AT THE RIVERSIDE
|AL CALUSER & Oklahoma Outlaws
|OKLAHOMA STOMP
|AL CLAUSER & Oklahoma Outlaws
|CRAW DAD SONG
|AL CLAUSER & Oklahoma Outlaws
|IT S ARUGGED ROAD
|AL CLAUSER & Oklahoma Outlaws
|SALLY GOODIN
|JOHNNY SHINES BAND
|SHOTGUN WOOPIN
|JOHNNY SHINES
|LITTLE WOLF
|THE ACES
|ACE S SHUFFLE
|JIMMY DAWKINS
|CONTRO
|SUNNYLAND SLIM / HENRY VESTINE
|UNLUCKY ONE
|BILLY BOY ARNOLD
|SCHOOL TIME
|CLIFTON CHENIER
|CLIFTON S AFTER HOURS
|MEMPHIS SLIM
|WE RE GONNA ROCK
|SHAKEY HORTON
|HAVE A GOOD TIME
|MAGIC SAM
|LOVE ME WITH A FEELING
|LOUIS MYERS
|JUST WAILIN
|BETTY EVERETT
|AIN T GONNA CRY
|WILLIE DIXON
|ROW YOUR BOAT
|BUDDY GUY
|THIS IS THE END
|DUKE JENKINS
|SHAKE IT
|DON SUGARCANE HARRIS
|DON T YOU THINK I VE PAID EN