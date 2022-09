DP World Tour - Thomas Detry termine 5e du BMW PGA Championship

Remonté à la 3e place samedi, Thomas Detry a finalement pris la 5e place partagée avec trois autres joueurs du BMW PGA Championship de golf, une épreuve du DP World Tour, à l'issue du 3e tour dimanche sur le parcours du Wentworth Club en Angleterre.



L'épreuve a été réduite d'un tour après avoir observé une journée de deuil vendredi en raison du décès de la reine Elizabeth II. Thomas Pieters a profité de cette dernière journée pour gagner 35 places et finir 23e.



Après un premier tour en 68 coups et un second en 65, le Bruxellois de 29 ans a rendu une dernière carte de 69 (-3), sans faute mais seulement riche de 3 birdies. Il termine à trois coups de l'Irlandais Shane Lowry qui s'impose grâce à un dernier tour en 65 coups.



Le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Espagnol Jon Rahm échouent à un coup à la 2e place. L'Américain Talor Gooch est seul 4e à deux coups de Lowry. Le Danois Sören Kjeldsen et le Norvégien Viktor Hovland, qui partageaient la tête samedi, terminent 5e ex-aequo avec Detry et l'Américain Patrick Reed auteur d'un magnifique 63 dimanche qui lui a permis de gagner 44 places.



Thomas Pieters a lui réussi un score de 66, composé de 7 birdies mais aussi un bogey. Il termine à 7 longueurs de Lowry. Nicolas Colsaerts n'avait pas franchi le cut samedi.