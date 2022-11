DP World Tour : Rory McIlroy vainqueur du classement général, Jon Rahm s’adjuge le dernier tournoi

Rory McIlroy a remporté, pour la quatrième fois sa carrière, le DP World Tour, le tour européen de golf. Le Nord-Irlandais a terminé quatrième du dernier tournoi de la saison, le DP World Tour Championship, dimanche, sur le parcours de Jumeirah à Dubaï. L’Espagnol Jon Rahm s’est adjugé ce tournoi pour la troisième fois.

Lors du quatrième et dernier tour, qu’il avait entamé dans la peau du leader, Rahm, 28 ans, a rendu une carte de 67, cinq sous le par, après six birdies et un bogey pour s’offrir une troisième victoire à Dubaï, après 2017 et 2019. Avec son total de 268, 20 sous le par, l’Espagnol devance de deux coups l’Anglais Tyrrell Hatton et le Suédois Alex Noren.

McIlroy, 33 ans, a pris la quatrième place à quatre coups, après un dernier tour marqué par six birdies et deux bogeys, suffisant pour remporter le tour européen. Leader en arrivant à Dubaï, McIlroy devait se méfier avant tout de l’Australien Ryan Fox. Mais ce dernier a connu deux premiers tours difficiles. L’Anglais Matt Fitzpatrick devenait alors son principal concurrent. Le vainqueur de l’US Open a fini cinquième, à 7 coups de Rahm, assurant la victoire finale de McIlroy. Le Nord-Irlandais avait remporté le tour européen en 2012, 2014 et 2015.

Thomas Detry était 54e avant ce dernier rendez-vous réservé au top 50. Il était le premier réserve. Le Bruxellois, 29 ans, est 79e mondial.

Forfait étant proche d’être papa une seconde fois, Thomas Pieters est lui 10e au classement de l’European Tour (DP World Tour). L’Anversois, 30 ans, est 39e mondial.