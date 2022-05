Downton Abbey, les interviews de Laura Carmichael, Allen Leech, et Tuppence Middleton

Allen, votre personnage a également vécu une certaine évolution, mais comment vivez-vous votre retour dans cet univers, quels sont vos sentiments en tant qu’acteur ?

Allen Leech : Je pense, et particulièrement quand vous jouez un personnage aussi longtemps, que cela devient une deuxième nature, cela ne me prend que quelques jours pour le "retrouver", il n’est jamais très loin de moi puisqu’il représente une partie de ma vie et de ma carrière depuis si longtemps. J’apprécie toujours de revenir parce que Julian apporte chaque fois quelque chose de neuf dans la série, et cela vaut pour tous les personnages, et le public ne s’y attend pas toujours. Par exemple, le trajet que va suivre personnage de Lucy, on pense que tout sera attendu, et qu’elle va continuer sa vie, mais de nouveau, comme Julian le fait toujours, il va se passer quelque chose, on va devoir se poser des questions sur les responsabilités, et avec la chance, arrivent aussi d’autres responsabilités, et ce qui va se passer aura des conséquences sur Tom et Lucy, et pas simplement sur Tom tout seul.