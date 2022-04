"Downton Abbey" le 4 mai au cinéma : du mystère et un air de scandale dans le deuxième volet

Trois ans après leur premier film, les célèbres aristocrates de la série "Downton Abbey" sont de retour au cinéma, avec un nouvel opus marqué du sceau du mystère et ancré en partie dans le sud de la France.

"A chaque fois, on pense que c’est terminé mais non, nous revoilà !", plaisante auprès de l’AFP Laura Carmichael, qui incarne Lady Edith Crawley, de passage à Paris avec Elizabeth McGovern (Lady Grantham) et le réalisateur Simon Curtis pour la promotion du film.

Très attendu du public, "Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère" arrive mercredi dans les salles françaises, deux jours avant sa sortie outre-Manche. Les fans belges devront, eux, patienter jusqu’au 4 mai tandis que la sortie est prévue le 20 mai aux Etats-Unis.