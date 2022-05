Downton Abbey II - une nouvelle ère : la saga continue...

On ne présente plus Downton Abbey, cette série britannique multirécompensée, saluée par le public autant que par la critique et désormais mondialement connue. Créée et scénarisée par Julian Fellowes, (à qui l’ont devait déjà le scénario de Gosford Park - film de 2001, réalisé par Robert Altman et Oscar du Meilleur Scénario, qui fit les beaux jours de la chaîne ITV1 entre 2010 et 2015, et qui préfigurait d’une certaine manière Downton Abbey). Fort de son succès, la série, qui s’acheva après 6 saisons, fut l’objet en 2019 d’une première adaptation au cinéma réalisée par Michael Engler. Le film racontait les tumultueux préparatifs d’une visite royale à Downton Abbey.

Ce deuxième long-métrage, plus que jamais inspiré de la série, est réalisé cette fois-ci par Simon Curtis à qui l’on doit My week with Marilyn ou encore La femme au tableau, avec au scénario, fidèle au poste, Julian Fellowes.