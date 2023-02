Douzième match sans défaite pour Burnley et Vincent Kompany, qui foncent droit vers la Premier League

Autre entraîneur belge qui cartonne, en France cette fois, un certain Will Still. Son équipe de Reims a partagé contre l’OGC Nice, 0-0, en match de la 24e journée de Ligue 1 samedi après-midi. La série d’invincibilité en championnat de Still s’étend désormais à quatorze matchs, depuis l’arrivée du Belge à la tête de l’équipe rémoise.

S’il devra se satisfaire d’un match nul, le Stade de Reims aurait pu remporter la rencontre grâce à un penalty obtenu en seconde période. Cependant, Schmeichel s’est interposé devant Balogun, qui n’a pas réussi à cadrer sa deuxième tentative après avoir hérité du rebond (55e).

Outre Will Still le long de la ligne de touche, deux Belges étaient sur la pelouse dès le coup d’envoi pour Reims. Thibault De Smet et Thomas Foket ont disputé toute la rencontre de part et d’autre de la défense, et Maxime Busi les a rejoints à la 71e minute, en montant à la place de Cheick Keita.

Depuis son arrivée à la tête du club, Will Still n’a toujours pas connu la défaite en championnat. Le technicien belge a remporté six victoires et partagé à huit reprises. Reims est 10e du classement de la Ligue 1 avec 34 points en 24 matchs. Nice est 7e avec 38 points.