Douze terrains de padel en bordure du parc scientifique de l’UCLouvain à LLN : enquête publique en cours

A la croisée du squash et du tennis, le padel a décidément le vent en poupe en Brabant wallon. Et Louvain-la-Neuve, qui ne compte pour l’instant qu’un seul terrain (à l’hôtel Ibis), pourrait bientôt en avoir douze de plus. Une enquête publique vient d’être lancée pour ce projet d’une ampleur inédite dans la province.

Concrètement, il s’agit de construire quatre terrains extérieurs et huit terrains dotés d’une structure couverte (mais pas fermée). Juste à côté, un bâtiment comprenant vestiaires, sanitaires, salle de soin, cafétéria et terrasse extérieure.