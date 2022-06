Douze propositions pour lutter contre la précarisation des indépendants

Cela peut paraître un peu surprenant et, pourtant, c’est une réalité aussi : beaucoup d’indépendants en difficultés ignorent souvent qu’il existe une multitude d’aides et de soutiens financiers qui peuvent les aider à sortir d’une mauvaise passe économique. Plus souvent encore, ils ignorent l’existence de soutiens sociaux et psychologiques qui leur sont ouverts. C’est pourquoi Didier Van Caillie et Johan Lambrecht plaident pour la création d’un ‘point carrefour’ digital et d’un numéro vert centralisé et multilingue "permettant d’orienter rapidement et de manière anonyme les indépendants en difficulté vers les acteurs auxquels ils peuvent s’adresser en fonction des vraies questions pratiques qu’ils se posent".

Qui sont ces acteurs ? Des acteurs de première ligne comme les CPAS, les professionnels du chiffre (comptables, fiscalistes) ou quelques asbl spécialisées. Encore faut-il que ces professionnels aient les compétences nécessaires pour aider les indépendants en difficultés. Sur ce plan, peut mieux faire… "Un peu curieusement, note Didier Van Caillie, ces professionnels sont fondamentalement peu et mal formés aux spécificités de l’accompagnement d’un indépendant, et notamment aux caractéristiques du statut de l’indépendant. Car il faut régler simultanément les aspects professionnels de l’activité d’un indépendant en difficulté et sa situation personnelle et pour cela, il faut un minimum de formation".