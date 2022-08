Douze Polonais tués dans un accident de car en Croatie

L'accident s'est produit en matinée sur une autoroute à quelque 60 km au nord de Zagreb, alors que l'autobus se dirigeait vers la capitale croate.

"Le car a dévié de sa route et a glissé dans le fossé le long de l'autoroute", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police, Matko Muric.

Le trafic est particulièrement dense en période d'été sur les routes de la Croatie qui accueille chaque année des millions de touristes, notamment sur la côte Adriatique. Les touristes polonais y sont parmi les plus nombreux: entre janvier et juillet, plus de 580.000 touristes polonais se sont rendus en Croatie.

En juillet 2021, dix ressortissants du Kosovo avaient été tués dans un accident de car sur une autoroute dans l'est de la Croatie. Dans un autre grave accident d'autocar en novembre dernier en Bulgarie, 46 personnes, la plupart originaires de Macédoine du Nord, sont mortes calcinées dans le véhicule qui s'était embrasé sur une autoroute.