Le 23 juin, Jaz Elise, la sensation féminine jamaïcaine, fera vibrer le public tandis que les Bruxellois M.CHUZI et leurs afrobeats ensoleillés viendront également égayer la première journée de Couleur Café. Le 24 juin, le rappeur britannique ArrDee c ArrDee dispensera son flow sur la scène hip-hop et le producteur bruxellois Kuna Maze servira son cocktail de jazz, de hip-hop et de slow house.