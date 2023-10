Douze millénaires sous les pieds : la Turquie dévoile deux découvertes majeures

Les premières photos chastes de la statue publiées par le ministère de la Culture ont conduit la presse turque à soupçonner une "censure" de la part des autorités, gênées par cette virilité en majesté. "C’est juste qu’on n’avait pas encore retrouvé le phallus manquant", rit l’archéologue. "Chaque fois qu’ils délaissaient un bâtiment, après 400 ou 500 ans d’occupation, ses contemporains en renversaient les piliers et les statues après leur avoir soigneusement cassé le nez et le phallus", explique-t-il. Puis le site était comblé, enseveli sous des tonnes de sable et de terre. Et rebâti non loin. Sa fonction reste inconnue – de même que celle de l’arène principale et les raisons de leur abandon.

La plus grande salle, de 20 m de diamètre, entourée de pièces plus petites, semble constituer une sorte d’agora, un lieu de rassemblement auquel on accédait par un passage réduit, soutenu par une forêt de piliers en forme de phallus surmontés d’une tête d’homme taillée à même le roc et de figures animales : renard, serpent, léopard… "Ceux qui entraient ici en connaissaient le symbole, elles leur racontaient une histoire. Puis ils ont commencé à placer l’homme au centre de leur monde", constate le professeur qui n’a pas trouvé de figures féminines. Peut-être étaient-elles en bois, plus vulnérables, hasarde-t-il.

Ces assemblées de quelque 200 personnes correspondaient sans doute à une forme de "rituel animiste ou chamanique, quelque chose de nouveau pour l’humanité", poursuit-il. Mais, "il est trop tôt pour parler de religion" chez ces derniers chasseurs-cueilleurs qui, pour la première fois, s’installent et vont rester là près de 1500 ans.