Douze ans après l’avoir rencontré à l’hôpital, Sacha Kljestan échange son maillot avec un jeune joueur de MLS

Passé par Anderlecht entre 2010 et 2015, l’Américain Sacha Kljestan évolue toujours en MLS. Le milieu de 36 ans a d’ailleurs fait parler de lui ce dimanche, et d’une bien belle manière.

Alors qu’il battait le Charlotte FC avec son club de Los Angeles Galaxy par le plus petit écart, l’ancien mauve échangeait son maillot avec le jeune Chris Hegardt. Un geste prémédité par les deux hommes, qui ont un passé commun touchant.

Retour en 2010. L’ancien international américain est sur le point de quitter Chivas pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière au Sporting. Mais avant de rejoindre le Vieux Continent, Kljestan se rend à l’hôpital des enfants à Los Angeles. C’est alors qu’il fait la rencontre d’un certain Chris, huit ans et atteint d’un cancer. Touché, le footballeur lui offre son maillot.

L’homme débarque ensuite à Bruxelles pour vivre cinq années de succès au Sporting : trois titres de champion de Belgique et quatre Supercoupes. Le tout, avant de rentrer au pays en 2015.

De son côté, le jeune Chris remporte sa bataille contre la maladie et n’a qu’un seul rêve en tête : devenir footballeur professionnel. Un rêve qui se réalise cette saison sous les couleurs du Charlotte FC.

Un beau parcours de vie, suivi de près par l’ancien mauve, qui n’avait d’ailleurs pas hésité à raconter leur petite histoire sur Twitter, quelques heures avant le match. "En 2010, ma femme et moi avions rendu visite à ce jeune homme à l’hôpital pour enfants de Los Angeles. Aujourd’hui, j’ai croisé ses parents dans le lobby de notre hôtel à Charlotte. Son nom est Chris Hegardt et il vient de débuter au milieu de terrain pour Charlotte. Je lui avais donné mon maillot lors de notre première rencontre, j’espère qu’il me donnera le sien demain après le match !"