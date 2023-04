Douyin, la version chinoise de TikTok, est-elle moins "abrutissante" ? Nous avons comparé les deux apps

Un mode "par défaut" plus permissif

Nous en avons assez vu, nous voulons quitter ce mode ado au contenu limité. Mais nous avons beau fouiller partout dans les paramètres, impossible d’en sortir. Nous sommes bloqués dans cet univers pédagogique et acidulé où chaque vidéo semble triée sur le volet. Pour retourner dans le Douyin normal, il faut encoder un numéro de téléphone chinois.

Grâce à un contact sur place qui a préféré resté anonyme, nous entreprenons de créer notre propre compte Douyin. La démarche est complexe. Nous devons d’abord encoder un numéro de téléphone chinois. Celui-ci reçoit alors un code que nous encodons dans l’app. Et là, un deuxième écran nous invite à envoyer à notre tour un code à un numéro de téléphone. Bref, une sorte d’authentification à double sens. Grâce à Google Traduction, nous accomplissons toutes ces étapes et là, nous parvenons enfin à nous connecter. Maintenant que nous avons accès à toutes les fonctionnalités de l’app, deux onglets attirent notre attention :

où l’on trouve des contenus en direct aussi divers qu’un jeune homme jouant du piano avec en arrière-plan une ville à perte de vue, une jeune femme vendant de manière frénétique des produits en tous genres, des concerts dans des centres commerciaux… un magasin en ligne, où il est possible d’acheter tout et n’importe quoi depuis des écrevisses jusqu’à des paquets de mouchoirs en papier.

Des "lives" aux airs de grand marché

Parfois, lives et activités commerciales ne font qu’un. Des utilisateurs de Douyin utilisent la plate-forme pour vendre des objets… ou des services. C’est ce que nous explique Catherine Ngono. Cette Française a vécu en Chine pendant plusieurs mois et anime une chaîne YouTube où elle parle de la culture chinoise. Il y a quelques semaines, elle avait fait un test similaire au nôtre. Celle qui a pris pour nom chinois Xiao MaoMao raconte le cas de ces avocats et autres psys qui tentent de raccommoder les couples. D’abord gratuitement en live, puis en proposant des consultations payantes hors du réseau.

"Après la crise du COVID, il y a eu énormément de divorces en Chine. [Dans la foulée], il y a beaucoup de coachs – mais ce ne sont pas vraiment des coachs love comme on trouve sur TikTok qui font n’importe quoi – ce sont des professionnels, donc des avocats par exemple qui viennent en live et qui proposent aux personnes qui ont des difficultés en couple et qui veulent quand même sauver le couple avant de passer au divorce, de se confier, d’appeler le mari éventuellement qui va aussi venir se connecter", rapporte-t-elle.

Cette femme se fait rabaisser publiquement devant un public de 10.000 à 20.000 personnes.

Mais tout n’est pas rose au pays du TikTok chinois. Catherine évoque, vidéo à l’appui, ce cas d’un live où six hommes s’adressent violemment à une jeune femme. Celle-ci "n’est pas très jolie par rapport aux critères de beauté chinois. Le principe, c’est de trouver un copain dans le groupe d’hommes qui sont autour, comme une sorte de speed dating en ligne. Par contre, il y a une personne qui est le leader de ce live et qui rabaisse, essentiellement physiquement, cette personne. Le garçon lui dit : 'Tu es moche, tu as la peau noire, tu es grosse, tu n’es pas ci, tu n’es pas ça.' Et c’est très très dur. Cette femme se fait rabaisser publiquement devant un public de 10.000 à 20.000 personnes."