Doux dimanche souvent ensoleillé avant le retour de grisailles dès demain

Le ciel se dégagera la nuit prochaine et les minima tourneront autour des 12°.

Retour des grisailles en fin de nuit prochaine à l’est de Bruxelles et à l’est du pays avec du brouillard possible. Ces grisailles auront du mal à se dissiper lundi matin.

Lundi après-midi, on retrouvera des éclaircies à l’est du sillon Sambre et Meuse. Il y a aura de petites ondées possibles en fin de journée sur tout l’est de Bruxelles. Un petit coup de tonnerre ne sera pas exclu notamment sur les Fagnes. Demain, les températures pourront monter jusqu’à 22-23° et 15° à la Côte.

Mardi, on prévoit encore pas mal de grisailles le matin ensuite les éclaircies arriveront plutôt par l’ouest. On pourra avoir quelques bruines sur l’est et l’Ardenne. Le temps restera mitigé. Côté maxima, on pourra descendre en-dessous des 15° en Ardenne et en-dessous de 20° sur le centre.

Mercredi, on pourra avoir une belle journée ensoleillée.