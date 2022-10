Doutes à effacer, retours en forme et tickets pour le Masters : les enjeux du tournoi de Paris

Fidèle à sa réputation, le Masters 1000 de Paris sera le juge de paix pour les derniers tickets pour les ATP Finals. Six joueurs sont assurés d’être de la partie : Alcaraz, Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Medvedev et Djokovic. Il reste deux places. Avec 725 et 580 points d’avance sur Taylor Fritz (2920 points), premier non-qualifié virtuellement, Auger-Aliassime (3645) et Andrey Rublev (3450) partent avec un énorme avantage. À moins d’un forfait, l’Américain devra en effet atteindre au moins la finale pour disputer la grande messe de fin d’année. Pour rappel, une place en finale dans un Masters 1000 offre 600 points, une victoire finale, 1000. Derrière, seul Hubert Hurkacz (2870) peut encore y croire mais cela devra aussi passer, au minimum, par une finale.

Sans David Goffin, battu en qualifications, le tournoi parisien va être suivi de près. Avec Alexander Zverev et Nick Kyrgios comme seuls absents de marque, le Masters 1000 ne manquera pas de piment. Le public français sera également attentif à la sortie de Gilles Simon qui prendra sa retraite à l’issue du tournoi. Avec Andy Murray comme affiche au premier tour, le joueur de 37 n’a pas été servi. Attendus depuis longtemps, des combats de gladiateurs entre ténors du circuit devraient bien agrémenter les courts parisiens dès ce lundi. Les joueurs sont prêts, place au spectacle.