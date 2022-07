"DOUREUUUH" is back ! Avec un tout nouvel évènement : le "Dour CampFest"

C'est un rendez-vous incontournable des festivaliers : le Dour Festival s'étend cette année sur une semaine et c'est du jamais-vu !

Plus de 220 artistes vont se produire sur 8 scènes différentes du 13 au 17 juillet, notamment Angèle, tête d'affiche le samedi 16 juillet. L'artiste a resigné pour cette aventure : "On avait fait une line-up qui était super en 2020 et la difficulté cette année c'est de savoir quels artistes on allait garder" nous confie Alex Stevens, le programmateur.

"Dour est un festival axé sur la découverte, sur l'actualité. Et donc l'affiche de 2020 n'était pas celle qui devait se retrouver en 2022. On a dû annuler des artistes, mais pas tous. Avec Angèle on a gardé la date, elle sera la tête d'affiche de samedi. Elle voulait faire Dour une fois dans sa vie. Ce sera la première fois qu'une femme belge fait tête d'affiche dans le plus grand festival wallon".

Un festival sur une semaine cette année

Mais avant cela, une nouveauté : le "Dour CampFest" ! Dès ce lundi, et durant trois jours, les festivaliers sont les bienvenus sur le site pour se préparer physiquement et mentalement au programme chargé de cette nouvelle édition de "DOUREEUH". Au programme de ce "pré-dour" : des cours de yoga, des tournois de sport, des balades à vélo pour découvrir la région, un concours de ventriglisse ... De quoi créer du lien et partager des bons moments durant ces trois jours "d'échauffement". Et que serait ce festival sans musique ? 4 lieux proposeront les performances de "No Name", "Legal Shot Soundsystem", "54 Sound" ou encore "Underground Drum & Bass".

"Après plusieurs années d'absence, je pense que l'idéal c'est de commencer tout doucement avec une bonne ambiance sur place. Des activités et des concerts mais on ne veut pas aller plus tard que 22 heures. Ça ne sert à rien de tuer nos festivaliers adorés ! On préfère les avoir en forme dès le mercredi soir !" déclare Damien Dufrasne, l’organisateur. 7500 personnes sont attendues pour cette première édition du "CampFest" !