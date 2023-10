Dour : une journée pour préparer vos randonnées sur les sentiers de Compostelle

C’est un mode d’escapade qui vous plaît de plus en plus. Fouler le sol des chemins vers Jacques de Compostelle.

Trajet qui commence devant votre maison, au pied de votre appartement pour rejoindre très vite l’itinéraire.

Avant le départ, plusieurs interrogations fuseront sans doute dans votre tête. Des questions pratiques aux interpellations les plus diverses quant à la préparation physique et de la logistique de l’aventure, la résistance, le choix de l’itinéraire, la gestion des bobos et autres.

Conscient de l’ampleur que prend le phénomène, les responsables du Centre Culturel de Dour organisent ce 14 octobre une journée dédiée aux chemins de Compostelle de plus en plus populaire avec une expo, des rencontres, des échanges et un spectacle d’un sportif qui a testé l’aventure.

L’entrée est gratuite et tout le monde y est le bienvenu précise Guillaume Delcourt, directeur du Centre Culturel.

Plus d’infos : www.centrecultureldour.be