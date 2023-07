Dour : un paon sème la pagaille mais reste introuvable

Cette année, les Dourois ont eu l’attention attirée par d’autres phénomènes que ceux traditionnellement attendus en cette période de Festival. Des riverains déplorent en effet depuis plusieurs semaines des actes de vandalisme comme des voitures griffées, des potagers saccagés mais aussi des attaques de promeneurs dont l’unique responsable est un fort majestueux oiseau : un paon !

Le trublion s’en est pris à plusieurs reprises à des voitures de la même rue. Le paon semble en effet percevoir comme une menace extérieure l’effet miroir de sa propre personne dans les différentes carrosseries. Les dégâts qu’il occasionne suscitent évidemment le mécontentement des habitants.

"C’est ma façade qui a été touchée par ce paon. Ce n’est pas l’oiseau lui-même, mais l’automobiliste qui a essayé de l’éviter et qui a embouti une voiture avant d’emboutir ma façade. Maintenant elle est complètement fissurée en deux. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à mon propriétaire, ni si mon assurance prend ça en charge", témoigne Nicolas, un habitant de Dour.

La question des coûts

En temps normal, l’assurance familiale couvre les dégâts provoqués par des animaux considérés comme des animaux de compagnie, de basse-cour ou du bétail. Les animaux utilisés au sein d’une profession ou les animaux sauvages, ne sont eux, pas assurés. Le paon en question est bagué et semble donc appartenir à quelqu’un. L’assurance du propriétaire, dès qu’il sera identifié, devrait donc intervenir le remboursement des dégâts provoqués par l’oiseau.

Mais pour cela, l’animal doit d’abord être attrapé. C’est l’ASBL "Nos amis les bêtes", chargée du bien-être animal à Dour, qui a été sollicitée pour capturer le paon. "Malheureusement, quand on est allé sur place pour le saisir, il n’était plus au même endroit. Donc ici, on attend d’avoir des nouvelles de ce paon et dès qu’on saura le localiser, on pourra l’attraper.", explique Marcel De Raijmaecker, président de l’ASBL.

Plus aucune attaque n’a été relevée depuis quelques jours. En attendant, les Dourois restent sur leur garde.