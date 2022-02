Dour partage les nouveaux noms de son édition 2022 XXL : découvrez les artistes Tipik à l’affiche

Cette année Doureeeeuh aura lieu dans une édition XXL. Au lieu de 5 jours de concerts, les festivaliers pourront faire la fête sur les sons de leurs artistes préférés durant une semaine entière du 11 au 17 juillet 2022.

Du côté de la scène électronique, Laurent Garnier rejoint la tête d’affiche Flume pour nous partager sa culture underground à travers ses sons pionniers du 20e siècle.

Le jeune Londonien Loyle Carner jouera " Let It Go ", " Damselfly " ou encore " Ottolenghi " sur un mélange de hip-hop et de soul sur la scène de Dour. Les français Odezenne ne manqueront pas d’animer les foules avec des morceaux de pop urbaine qui prennent aux tripes. Sub Focus vient également s’ajouter aux artistes Tipik présents sur cette belle affiche du Dour festival.

L’édition promet beaucoup de surprises puisque " Seulement 30% de la programmation est dévoilée " peut-on lire dans un communiqué.