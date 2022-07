David Brichard a rencontré un des programmateurs du prestigieux festival wallon. Toute l’année, il déniche des pépites musicales un peu partout dans le monde. "Quand on va à un concert et qu’on "se prend une claque" comme on dit, on ne réfléchit pas. On y va, on veut montrer ça au public de Dour". Mais, confie l’expert musical, impossible pour eux de tout écouter, de donner un feed-back à tous les artistes voulant jouer à Dour. Car ce sont 10.000 propositions que les organisateurs reçoivent par an. Un véritable succès pour un festival à l’aura importante et qui, à chaque édition, fait découvrir des stars en devenir.