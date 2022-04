Dour, l'édition 2022 sera "la plus dingue de son histoire"

Vous nous avez tellement manqué. On revient chargé à bloc comme jamais et on vous dévoile ce qui vous attend au Dour Festival cette année : notre communauté réunie, une programmation alternative, beaucoup d’amour et LA FÊTE !



Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet, Dour Festival 2022 sera l’édition la plus dingue de son histoire. Si vous saviez comme on a hâte de vous laisser reprendre possession de votre terrain de jeu préféré et de vous retrouver pour une édition remplie d’amour et de musique !



Le mot d’ordre cette année est “FÊTE”, celle qui nous réunira, plus que jamais, dès la sortie du train jusque devant la Last Arena, la Boombox, la Red Bull Elektropedia Balzaal, le Dub Corner ou au mythique camping.

Parce qu’on a voulu mettre les petits plats dans les grands et vous accueillir comme il se doit pour votre retour, cette année, le festival sera précédé d’un tout nouvel événement : Dour CampFest - Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022.

Le Dour CampFest, ce sera :



3 jours de warm-up pour la plus DOUREUUUH ! des communautés au rythme des soundsystems, de la nature et de surprises en tout genre.



3 jours pour se chauffer avant de débuter un Dour Festival d’anthologie.



3 jours d’une expérience collective pour se retrouver avant de se perdre entre les 8 scènes et les 250 artistes de Dour Festival.

On se retrouve très vite, on vous aime et on se voit en vrai le 11 juillet 2022 pour l’inauguration de cette fête magistrale !





L’équipe de Dour Festival

Site web : dourfestival.eu

Billetterie : tickets.dourfestival.eu