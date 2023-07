Dour, jour 5 : clap de fin, vous avez dit guitares ?

Premier incontournable du jour : les punks de Tramhaus, made in Rotterdam. Depuis leur prestation qui nous avait charmés au Microfestival l’année dernière, ces 5 là ont connu une ascension fulgurante. Et on comprend pourquoi. Assumant coupe mulet et mini-short, Tramhaus confirme la hype et sert un post-punk à la sauce hollandaise des plus exquis. Plus fort, plus efficace, plus convaincant, la bande rappelle étrangement la fougue qui avait porté Shame sur les scènes de tous les festivals européens. Un groupe culte en puissance.