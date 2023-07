Dour, jour 3 : teuf et lunettes de soleil

Sun-kissed romance

En plus de marquer la moitié du festival (oui, la nostalgie nous gagne déjà), ce vendredi gorgé de soleil faisait particulièrement honneur aux guitares sulfureuses, aux voix célestes et aux nappes de synthétiseurs qui nous emportent ailleurs. Cette fois-ci, c’est le groupe liégeois Eosine qui ouvrait les festivités avec un set maîtrisé et ensorcelant, séduisant le public du Garage à l’unanimité. Un Garage d’ailleurs plutôt bien rempli pour un début d’après-midi, qui annonçait déjà la couleur des heures qui ont suivi : le weekend arrivant, de nouvelles tentes pointent le bout de leur nez et les festivaliers se multiplient. En fin d’après-midi, le king Flavien Berger nous donnait la banane avec un concert tout en simplicité, renforcé par une superbe scénographie. Vers les 21h, c’était au tour des canadiens de Men I Trust de faire sonner les guitares sur la scène de La Petite Maison dans la Prairie. Parée d’une Fender Stratocaster jaune citron et d’une voix parfaitement cassée, la chanteuse et guitariste du groupe Emmanuelle Proulx a mis tout le monde d’accord, remerciant la foule encore et encore pour le superbe accueil qu’il leur était réservé. Naviguant entre les hits comme “Numb” et “Show Me How” sans oublier les pépites dream pop du dernier album, le band a laissé une trace indélébile dans nos têtes et nos cœurs. Oui, rien que ça.