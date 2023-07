Dour jour 2, le retour de la bass music

Il y a des retours qui font plaisir et celui du traditionnel jour "bass music" sur l’énorme scène électro en est un. Ce n’est un secret pour personne, elle est la scène la plus fréquentée du festival avec sa musique non-stop, la Balzaal n’a pas désempli hier. La communauté très forte de la "bass music" en Belgique a répondu présente au rappel de Dour, la bass est revenue quelques années après et en force. T-shirts Rampage, looks "Rave Girls", mouvements de skankers et même un Kill The Noise aux sonorités brostep percutantes, tout semblait redevenu comme avant. On aurait presque eu envie de crier: "Rendez-vous sur l’Elektropédia en haut du terril qui crache sa poussière" en référence à la plaine de la Machine à Feu, l’ancien site de Dour.

Pourtant, contrairement à il y a 10 ans, les boss et stars du genre se trouvent maintenant en Amérique où ils remplissent des stades et où ils sont par conséquent plus durs à attirer chez nous. Malgré tout, c’est une puissante Rezz tout droit débarquée du Canada qui a endossé le rôle de tête d’affiche du genre avec un set à la hauteur. La Canadienne revenait quatre ans après son premier passage, avec un show principalement "mid-tempo" et deep dubstep fait de ses classiques et de morceaux de son nouvel EP. Un disque aux accents plus punk-rock et qui sort par ailleurs la semaine prochaine.

On notera aussi le set du jeune Belge Used qui a su chauffer le public à coups de remix de tubes version jump-up et liquid drum&bass. Et d’un autre côté, la semi-déception pour les DJ sets d’Hedex et d’Andy C trop convenus pour leur ampleur.

Reste maintenant à voir sur la Boombox ce vendredi, Eptic, le prince belge de la dubstep pour compléter ce pan de Dour.