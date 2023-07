Dour, jour 1 : tous les voyants sont au vert pour une édition d’exception

Comme une fourmilière dans laquelle on donnerait un coup de pied, le site du festival de Dour s’est remis à grouiller ce mercredi, avec encore une fois une affiche XXL et quelques nouveautés au tableau d’affichage. À commencer par une nouvelle scène, Le Garage, qui accueillera dès ce jeudi les nostalgiques de l’ancienne Cannibal Stage, temple des riffs acérés et des guitares bien aiguisées, qui devra cela dit cohabiter avec ses (très proches) voisins bruyants de la Balzaal. Autre innovation, un partenariat avec la plateforme Scivias, qui promeut l’inclusivité dans le secteur musical en Fédération Wallonie-Bruxelles, résultant en une programmation paritaire sur deux scènes du festival : le Labo et le Rockamadour. Changement également dans l’organisation spatiale du site : La Petite Maison dans la Prairie et la Boombox ont échangé leur emplacement et les scènes Dub Corner et Balzaal ont été déplacées.