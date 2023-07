Dour Festival : une journée dans la peau des secouristes de la Croix-Rouge

Les 180 bénévoles ne sont bien sûr pas rassemblés au même endroit. En cas de problème, vous retrouverez un premier poste médical d’urgence entre la scène principale et le camping. Celui-ci sera accessible du mercredi 12 juillet 8h00 au lundi 16 juillet 12h, 24h/24.

A l’extérieur du site, un second poste médical chirurgical sera ouvert à Elouges dans le Hall des sports. Véritable hôpital de campagne, la structure sera opérationnelle 24h/24 du jeudi 13 juillet à 8h jusqu’au lundi 16 juillet 18h00. 4 ambulances seront en stand-by.

Par ailleurs, le Sisu (le Service d’Intervention psychosociale Urgente de la Croix-Rouge et l’ESAP, (l’Espac de Soutien et d’Accueil Psychosocial) seront installés à côté du poste médical des Eoliennes à Elouges. Il sera accessible 24h sur 24 de mercredi 9h jusqu’à dimanche soir. Les intervenants du Sisu s’occupent de la prise en charge des accompagnants des personnes admises au poste médical ou de tout autre festivalier formulant une demande de soutien psychosocial. Ils prennent également en charge de festivaliers victimes de harcèlement, d’agression sexuelle ou encore de crise de panique et apportent un soutien spécifique aux personnes sous influence de substances. Dans cette optique, ils se déplaceront sur le site à intervalles réguliers.

Enfin, une équipe d’intervention et une équipe premiers secours seront présentes en permanence sur le site du camping et 6 équipes premiers secours se déplaceront en permanence sur tout le site du festival. Et ce sont précisément ces équipes que nous avons rencontrées ce jeudi 13 juillet.