Dour festival : Les stars de demain annoncées pour l’édition 2023

Cette semaine, le festival Wallon a annoncé une série de 37 nouveaux talents sur lesquels ils misent pour le futur. Parmi eux, on retrouve les pétillants Belges de Ada Oda, Cellini pour le côté techno, Crystal Murray ou la jeune Tsar B qui a fait sensation cette année avec son album "to the stars". On retrouve aussi au line-up notre nouvelle DJ résidente de la Tipik Party en radio, Meg-Beg.

Au programme on retrouve aussi des projets solos de noms bien connus en groupe tels que Le Motel ou Bolis Pupul du label Deewee qui est habituellement associé à Charlotte Adigery. A l’inverse, on y découvrira aussi des nouveaux duos comme celui formé entre Lefto (véritable pilier présent chaque année sur festival) et AliA pour donner l’original "King Halloumi".

L’affiche du Dour Festival se compétera sous peu pour son édition qui se tiendra du 12 au 16 juillet.