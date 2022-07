Dour Festival : les coups de cœur de la rédaction

Le dernier jour du festival, c’est du côté de la Last Arena qu’il faudra se rendre si vous voulez atterrir en douceur après cette longue semaine festive. Vous pourrez assister à la performance de Loyle Carner, ce rappeur originaire de South London qui se distingue par des morceaux de hip-hop alternatif qu’il orne par sa signature vocale. Loyle Carner manie l’art d’allier des samples et sonorités jazz à ses textes de rap.

Enfin, parmi les DJ et producteurs à retenir, on ne peut passer à côté de Turkana, La Fleur, Honey Dijon, Palms Trax, Ross From Friends, Avalon Emerson, Anz, LSDXOXO, Rone, De Schuurman, M I M I, Joy Orbison et LB aka Labat… pour ne citer qu’eux. Bien entendu, cette sélection représente moins de 1% des artistes qui ont retenu l’attention de la rédaction de Jam. La suite sera à découvrir sur nos différents articles à venir sur le site de Jam ainsi qu’à travers nos contenus divers et variés disponibles sur notre page Instagram.