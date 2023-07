Dour Festival, jour 4, Mais t’es où ?

Quand on aime, on ne compte pas. Il y est 14h43. Les concerts de ce samedi commencent dans deux minutes. "Mais t’es où ?" Juste à côté de la Last Arena, encore fermée, où une poignée de fans attend patiemment son heure derrière un grillage. "Je suis là pour être au premier rang du concert d’Orelsan, ce soir, à 23h", nous explique Marjolaine. "Je veux juste être super bien placée ! J’ai des biscuits, de quoi grignoter en attendant le concert ! Les autres noms sur la grande scène ? Il y a dEUS et Phoenix. On m’a dit que c’était bien, mais je ne connais rien. Moi, mon truc, c’est vraiment Orelsan." On y reviendra. En attendant, direction La Petite Maison Dans La Prairie. Là, c’est Marcel qui entame la journée. Entouré par une scénographie assez bluffante, il faut le dire, le groupe d’Arlon met le cap sur un tourbillon de guitares psychédéliques : post-punk, noise ou math-rock turbinent sous le capot de Marcel qui, avec le sourire et la bonne humeur, s’efforce de secouer les premiers festivaliers venus du camping. Il est 15h24, " déjà un peu tard dans le début d’après-midi ", précise le chanteur, juste avant de déclencher le premier pogo de la journée. Une belle performance !



"T’es où ?" Retour à la Last Arena. À part les fans d’Orelsan, cramponnés au premier rang, il n’y a personne. Une notification nous explique pourquoi Σtella, première signature grecque du label Sub Pop, n’a pas reçu le clavier dont elle avait besoin pour jouer son concert. Un oubli qui lui coûte une prestation XXL sous le grand soleil de la scène principale. Ce concert annulé, c’est tout bonus pour Uzi Freyja qui, dans Le Labo, fête l’anniversaire de sa chanteuse. Pour ses 26 ans, Kelly Rose souffle les bougies avec un paquet d’invités supplémentaires : le public de la Last Arena s’est en effet replié sur le booty rap, généreux et engagé, servi par le duo français qui, pour le coup, claque le flow en anglais. Bonnes vibrations.