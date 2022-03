Dour Festival édition 2022 XXL : une nouvelle scène et de nouveaux noms

Alors que Dour nous avait déjà informés d’une édition plus longue et plus dingue avec son CampFest, aujourd’hui le festival nous annonce une toute nouvelle scène et de nouveaux noms pour cette édition XXL.

Cette année Dour Festival voit les choses en grand et inaugura une nouvelle scène, La Chaufferie. Une discothèque géante dans un festival ! Un peu fou, non ? On y retrouvera des sonorités rave obscures, gabber, hard- tech, dubstep, techno à 150 BPM et drum and bass avec aussi des accents de rap, reggae ou encore amapiano. Elle donnera carte blanche à Nyege Nyege, le festival le plus avant-gardiste d’Afrique de l’Est.