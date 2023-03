Dour festival : Derniers noms, Ed Banger, Janelle Monáe, parité, quelles nouveautés pour l’édition 2023 ?

Ça y est, l’été peut arriver, on connaît enfin tout ce qui nous attend pour le prochain Dour festival.

Dour c’est l’amour évidemment comme son célèbre slogan l’indique mais c’est aussi une immense communauté croissante qui est riche de sa diversité. Pour satisfaire au mieux ces différents publics, le festival éclectique wallon mise plus que jamais sur la force de ses trois axes en 2023.

Le premier est la force de sa programmation électronique, cette année le festival se targue d’une affiche particulièrement marquante dans l’histoire de Dour avec comme point d’orgue la venue d’Aphex Twin en closing du dimanche. On note aussi pour 2023, le retour de la bass music (drum & bass et dubstep) sur la balzaal, avec Rezz mais aussi pas mal de noms qui rendront nostalgiques les fans du genre comme Kill the Noize, Killbox ou encore Andy C.

Le deuxième est sans aucun doute de renouer avec son public historique et le côté alternatif du festival. Continuer à retrouver celles et ceux qui se souviennent de la montée du terril vers la scène électronique, des traversées de Margot la vache en 2012, du car-wash pris d’assaut par les campeurs. Ceux qui toute l’année attendent de pouvoir re-crier "doureuuuuh" ! Pour ça, non seulement les guitares résonneront fort au son de Phoenix, dEUS ou de La Femme mais aussi dans le chapiteau du Garage qui marque le retour d’une scène rock alternative avec des noms comme Lebanon Hanover, Psychotic Monks, KEG ou Eosine.

Mais on retrouve aussi comme troisième axe l’accent sur le hip-hop pour le recrutement d’un nouveau jeune public et pour en faire un festival qui brosse complètement le paysage musical actuel. Damso, Lomepal, Orelsan, c’est avec ce trio de poids lourds francophones et Denzel Curry ou 070 Shake côté US que Dour entend conserver sa place parmi un environnement de festivals très compétitifs dans le milieu à l’image des Ardentes où l’on peut aussi retrouver ce genre de noms. Les différents styles de rap seront présents puisqu’on retrouve le cloud rap avec ses leaders de Yung Lean et Bladee et la vague hyperpop représentée à merveille par des noms comme Winnterzuko, Eloi ou J9ueve.