Dour Festival de retour du 12 au 16 juillet

Dour Festival est de retour du 12 au 16 juillet 2023 avec tout ce qui en fait un événement incontournable: un line-up inimitable, une communauté incroyable et une expérience de festival unique !

Dour, c’est 5 jours d’amour et de musique, de découvertes, de rencontres et d'aventures... 5 jours pour se perdre entre 8 scènes et plus de 200 concerts, pour prendre un verre au Roof ou chiller au Square.

Ajoutez-y un camping mythique, le retour de la bass dans la Balzaal, une toute nouvelle scène dédiée aux guitares et Dour sera, cette année encore, votre terrain de jeu favori pendant 5 jours.

On a hâte de vous retrouver au pied des éoliennes et entendre résonner vos “Doureuuuh” !

