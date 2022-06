Dour Festival complète sa liste d’artistes pour la scène Rockamadour

La scène du Rockamadour n’est certes pas la plus grande de Dour Festival, mais elle se trouve en plein cœur du site du plus grand festival hennuyer. C’est une scène "intimiste camouflée de containers maritimes", selon le communiqué. La programmation de la scène Rockamadour a été imaginée en collaboration avec les mélomanes Jim et Mickey, deux des co-fondateurs de Kiosk Radio, radio en continu, diffusée sur Internet et située au Parc Royal de Bruxelles.

Les plus de 30 artistes qui presteront sur scène au Rockamadour viennent de la scène internationale tout comme de la scène locale. On y retrouvera CRYSTALLMESS, MC Yallah & Debmaster, OK Williams, Yung Singh, qui complètent l’affiche de l’édition 2022 du festival de Dour longue de plus de 210 noms. Parmi les têtes d’affiche cette année : Angèle, Booba, Flume ou encore Amélie Lens.

Le Dour Festival est donc prêt pour son retour annoncé dans un peu plus d’un mois après une interruption de deux ans.