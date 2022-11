Dour Festival 2023 : Lomepal, Phoenix et Rezz comme premiers noms

Le Dour Festival a annoncé ses premiers artistes et l’installation d’une nouvelle scène. Ça promet d’être lourd !

Si on commence à sentir les prémisses de l’hiver, on ne peut s’empêcher de songer à l’été et à tout ce qu’il nous réserve ! D’ailleurs le Dour Festival, qui se tiendra du 12 au 16 juillet, a annoncé ses premiers noms et l’installation d’une toute nouvelle scène et le moins que l’on puisse dire c’est que #Doureeeuuh2023 s’annonce tout bon.

Le dramaturge du rap français AKA Lomepal sera présent le 14 juillet pour présenter son nouvel album, "Mauvais Ordre". Le quatuor versaillais Phoenix présentera quant à lui son projet "Alpha Zulu" le 15 juillet. La productrice Rezz sera également de la partie pour faire frissonner le public le 13 juillet.

Ce n’est pas tout ! Le Dour Festival mettra une nouvelle scène à disposition. Entièrement dédiée aux guitares, elle ravira les amoureux du rock, du métal, du garage et du punk.